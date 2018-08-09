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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cengiz ÇOBAN - DHA
09.08.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Sokakta dehşet! Eski kocası defalarca bıçakladı...

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Sokakta dehşet! Eski kocası defalarca bıçakladı...

Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.

Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı E.  boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma sonrasında Nazlı E. eski eşinin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı.  Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı E.'nin karın boşluğundan 3-4 bıçaklandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

"TAM TAŞI ATACAKTIM..."

Balkondan olayı gördüğünü söyleyen bir çevre sakini, "3-4 yerinden bıçakladı. Vatandaşlar müdahale etti .Saldırgan kaçtı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Baktım kadını bıçaklıyor, yerden taşı aldım. Tam taşı atacaktım o kaçmaya başladı" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta dehşet Eski kocası defalarca bıçakladı...


Sokakta dehşet Eski kocası defalarca bıçakladı...


Sokakta dehşet Eski kocası defalarca bıçakladı...

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