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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL (DHA)
27.04.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Sokak ve caddelerde çatlak oluşmuştu. Esenyurt Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

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İstanbul Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlak oluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar" dedi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yol üzerindeki çatlağı inceleyen Vali Yerlikaya yetkilerden bilgi aldı.

"ÇOK ACİL BİR DURUM YOKTUR"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Sabah Vali Bey ve yetkilerle beraber toplantı yaptık. Geçen sürede elimizdeki verileri değerlendirdik. Elde edilen sonuç şu oldu; çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre akşam tekrar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp, kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar. Bu süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerden heyetler geliyor. Onlarla beraber nihai olarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci de ona göre belirleyeceğiz" dedi.

Sokak ve caddelerde çatlak oluşmuştu. Esenyurt Belediye Başkanından açıklama geldi
"KAZININ NETİCESİNDE UFAK UFAK KAYMALAR OLMUŞ"

Bozkurt, bir gazetecinin "Bu noktaya nasıl gelindi?" sorusuna ise "Bu bölgede ne olduğu tam olarak tespit edilmedi. Bir inşaata 2017 yılında bir ruhsat verilmiş. Bu firma yaklaşık 5 ay önce kazılarını yapmış. Vatandaşlarla yaptığımız sohbetler sonucunda, kazının neticesinde ufak ufak kaymalar olmuş. Ama dün saat 4 gibi bana haber verildi. Saat 4'te daha hızlı bir kayma olmuş. Biz de geldik, baktık. Yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşların o gece evde olmaması için uyarılarda bulunuldu. Bir bölümü yakınlarına gitti, bir bölümünü belediyemiz misafir etti" diye yanıtladı.

Sokak ve caddelerde çatlak oluşmuştu. Esenyurt Belediye Başkanından açıklama geldi
"6-7 AY ÖNCESİNE UZANAN BİR SÜREÇ"

Kemal Deniz Bozkurt, "15 gün içinde bana ulaşmış herhangi bir ihbar yok. Ama 6-7 aydır devam eden bir kayma varmış ufak, ufak. Binalarda çok yok, daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Ama size net olarak 'şundan kaynaklanıyor' diyebilmem için yeterince veri elimde yok. Teknik arkadaşlar çalışacaklar, ona göre karar vereceğiz. Kesin bir şey var; bu düne ait, dün yapılan, 10 gün öncesinde yapılan bir işlem değildir. Kesinlikle çok öncelerinde, 6-7 ay öncesine uzanan bir süreç" şeklinde konuştu.

Bozkurt, biz gazetecinin kazıyı yapan inşaat firması ile ilgili temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Şu anda kesin bir karar yok. Ama yapılan kazıların oluşturabileceği olumsuzlukları önlemek için de şu anda hem toprakla topuklama yapılıyor, hem de orta bölgesine inşai bir destek yapılıyor. Bunları bitirdikten sonra da o bölgeyi tamamen kontrol altına almış olacağız" dedi.

Sokak ve caddelerde çatlak oluşmuştu. Esenyurt Belediye Başkanından açıklama geldi
"RUHSATIN OLMAMA İHTİMALİ DE VAR. YANİ RUHSATIN DÖNÜŞTÜRÜLME İHTİMALİ VAR"

Bozkurt, "Ruhsat iptali söz konusu mu?" sorusuna ise "Ruhsat ile ilgili detaylı bir şey veremem. Çünkü ruhsatın varlığı ile ilgili arkadaşlar bakıyorlar. Ruhsat 2017 yılında verilmiş, sonra bir değiştirilmiş. Ama şu anda ruhsatın olmama ihtimali de var. Ona bir bakacağız. Yani ruhsatın dönüştürülme ihtimali var. Şu anda vatandaşlar evlerine gidebilirler. Polis kontrolünde olmamızın sebebi, herhangi bir hırsızlık olayı ya da kayıp olmasın diye kontrollü bir şekilde polislerim içeri alacak. Akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Akşam kalıp kalmayacaklarını bugün yapılan teknik çalışmalar sonucunda onlara bildireceğiz" şeklinde konuştu.

KANALİZASYON İNCELENECEK

Ayrıca Orhan Gazi Caddesi'ne getirilen vidanjör ile kanalizasyonlar boşaltıldı. Vidanjör çalışmasının ardından kanalizasyonlarda herhangi bir hasar olup olmadığı incelenecek.

Sokak ve caddelerde çatlak oluşmuştu. Esenyurt Belediye Başkanından açıklama geldi

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