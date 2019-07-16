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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ-İSMET KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- İHA
16.07.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Sokak ortasındaki korkunç olayda yeni gelişme

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Sokak ortasındaki korkunç olayda yeni gelişme

Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşinin yanındaki kişiyi öldüren, eşini de ağır yaralayan şahıs, "Pişmanım" dedi.

2 çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay önce 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Değerli'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, eşini telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi.

Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi, Ersu sokakta, başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Değerli'nin tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Beşir Değerli sorgusunda, eşiyle 13 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları olduğunu söyledi. Değerli, "Aramızda bir sorun olmadığı halde evi terk etti.

Çocuklarımın annesiyle konuşmak için onu çok aradım. Kayseri'de olduğunu duydum. Bir süre sonra eşime telefonla ulaşarak kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim.

Bursa'dan eşimle konuşma için geldim. Yanında ismini bilmediğim bir erkek vardı. Göksel bana hakaret edince ben de ruhsatsız tabancamı ateşledim" dedi.

Beşir Değerli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Değerli, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorusu üzerine pişman olduğunu söyledi.

Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz
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