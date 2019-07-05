Sokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade
GeriGündem Sokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
05.07.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Sokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı (19), sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş S. (42), adliyeye sevk edildi. Amca Durmuş S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, "Amacım korkutmaktı; fakat Alperen, elini beline götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim" dediği öğrenildi. 

Çorlu'da, dün sabah, Alperen Kahraman, eşi Melisa ve 2 aylık kızlarını da yanına alıp, Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ne alışverişe gitti. Melisa Kahraman, mağazaya girerken, Alperen Kahraman da bebek arabasındaki kızıyla dışarıda bekledi. Bu sırada yanına gelen eşinin amcası Durmuş S., tabancayı çıkarıp, Alperen Kahraman'a ateş açtı. Alperen Kahraman, vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yoldan geçen 2 kişi ise bacaklarından yaralandı. Durmuş S., olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sokak ortasındaki dehşette tüyler ürperten ifade


'YEĞENİMİ GÖREBİLMEK İÇİN 30 BİN LİRA VERDİM'

Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Durmuş S., bu sabah, üzerine çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seracılık yaptığı öğrenilen Durmuş S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, Alperen Kahraman'ın, kendilerinden sürekli para istediğini öne sürdüğü öğrenildi. Yeğeni Melisa ile Alper Kahraman'ın 2015'te KKTC'de tanıştıklarını anlatan Durmuş S.'nin, şunları söylediği belirtildi: 

"Alperen'in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu'ya tayini çıktı; ancak yeğenim ile Alperen, sosyal medyadan görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında Melisa ile Alperen, nikah yaparak, evlenmişler. Biz ailece yeğenimi uzun zamandır göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. En son bayramdan önce Alperen'in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim; ancak görüşme olmadı. Nisan ayında Çorlu'ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp, yapmadığını sordum. Ayrılmadan önce Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda 

karşılaştık. Melisa'yı sordum, o da beni tersleyip, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Ben de arada kırgınlık olmasın bizim yeğinimizle, dedim. Kendisi bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini; ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimizi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm."

YEĞENİNE 'HAKKINI HELAL ET' DEMİŞ

Para vermesine rağmen yeğeni Melisa Kahraman'ın Kıbrıs'a gelmediğini belirten Durmuş S., şunları kaydetti: 

"Ben de olaydan 15 gün önce Çorlu'ya tekrar geldim. Yine sokaklarda yeğenimi aramaya başladım. Alışveriş merkezlerinde dolaşıyordum; belki yeğenim Melisa'yı görebilirim, konuşurum, diye. Alperen'in ailesi, babası asker olduğu için lojmanda oturuyorlardı. Lojman önünde gezdim, belki dışarı çıkar, kendisini görürüm, diye; ancak bir türlü göremedim. Olay günü sabah erkenden otelden çıktım. Çıkarken daha önce geldiğim ve tavan arasına sakladığım silahımı çantamın içine koydum. Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme Durağı'na geldiğimde yeğenim Melisa ile Alperen'in otobüsten indiğini görünce takip etmeye başladım. Alperen ile Melisa alışveriş mağazasının önünde durdu. Ben de Alperen'in yanına gittim. Amacım korkutmaktı; fakat Alperen, elini beline doğru götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Silahta 8 tane mermi vardı. Diğer yaralılar nasıl yaralandı, bilmiyorum. Daha sonra yeğenim Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim. Dışarı çıktığımda polislere teslim oldum." 

'SEVEREK EVLENDİM'

Amcası tarafından eşi öldürülen Melisa Kahraman'ın ise ifadesinde, Alperen Kahraman ile severek, evlendiğini söylediği öğrenildi. Kahraman'ın, "Benim ailem ile hiçbir sorunum yok. Ben kocamı çok seviyorum" dediği belirtildi.

Öte yandan Alperen Kahraman'ın cenazesi, teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası...
Adana'daki 4 milyon Euro'luk soygunda son dakika gelişmesi: Kıskıvrak yakalandı
Kamboçya'da öldürülmüştü! Kardeşinin karısıyla ilgili şok iddialar
Belediye Başkanı tutuklanmıştı! Kız kardeşinden iki ay sonra acı haber