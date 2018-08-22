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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
22.08.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Yaralı bulunan asker kurtarılamadı

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Yaralı bulunan asker kurtarılamadı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli uzman çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu. Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

UZMAN ÇAVUŞUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Giresun’un Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgide, “Olay ilçenin Bülbül Mahallesi'nde Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı evinde meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’yı yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin yapıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı’nın bekar ve Isparta ili nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi.

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