Yaralı bulunan asker kurtarılamadı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli uzman çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu. Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
UZMAN ÇAVUŞUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Giresun’un Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgide, “Olay ilçenin Bülbül Mahallesi'nde Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı evinde meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı’yı yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkinin yapıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı’nın bekar ve Isparta ili nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle