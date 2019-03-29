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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
29.03.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Sokak ortasında vahşi cinayette karar verildi

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Sokak ortasında vahşi cinayette karar verildi

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 2017 yılında, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açıkgöz'ü (35), sokakta ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 'eşini kasten öldürmek' suçundan yargılanan özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün (41) davası karara bağlandı. Son sözünde "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" diyen Açıkgöz, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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  • Eşini sokak ortasında öldüren kocaya, tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis
  • Eşini sokak ortasında öldüren kocaya, tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis
  • Eşini sokak ortasında öldüren kocaya, tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis
  • Eşini sokak ortasında öldüren kocaya, tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 3 Şubat 2017 tarihinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için dava açtı.

Dava sürerken, mahkemece Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu süreçte, markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak, Nilüfer Caddesi'ndeki dairede yaşamaya başladı.

Ayrılmak isteyen eşini sokakta öldürdü
Ayrılmak isteyen eşini sokakta öldürdü!


Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini aldattığından şüphelendiği, boşanma aşamasındaki eşinin adresini öğrenip, evin önünde pusu kurdu. Yol kenarında park halindeki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp, çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti.

Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz, kaçmaya başladı. Kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürüp, 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Olay sonrası bıçağı çöp kutusuna atan ve bindiği taksiyle kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tahsin Taner Açıkgöz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Açıkgöz hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Tahsin Taner Açıkgöz, tutuklu yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada eski savunmalarını tekrarlayan Açıkgöz, son sözünde, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz'e verdiği ömür boyu hapis cezasını, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de uygulanan Tahsin Taner Açıkgöz'e, 20 yıl hapis cezası verilip, tutukluluk halinin devamı kararı alındı. Dosya, temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.

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