Sokak ortasında vahşet... Önce eşini sonra kendisini öldürdü

Apartman görevlisi olarak çalışan Ş.A. (48) merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak'taki evlerinde eşi A.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.



Ş.A, tartışmanın ardından bazı eşyalarını alarak evden çıkan eşi A.A'yı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihar etti.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince A.A. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Müdahalelere rağmen A.A. ve Ş.A. kurtarılamadı.



Çiftin 4 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.