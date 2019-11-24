Sokak ortasÄ±nda silahlÄ± kavga: 5 yaralÄ±
Ã‡orum'da iki grup arasÄ±nda sokak ortasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada pompalÄ± tÃ¼fekle vurulan 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Polis, silahla ateÅŸ aÃ§Ä±p kaÃ§an saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Olay, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. AralarÄ±nda husumet olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len iki grup arasÄ±nda sokak ortasÄ±nda bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken gruptan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, pompalÄ± tÃ¼fekle rastgele ateÅŸ aÃ§tÄ±.
VÃ¼cutlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine saÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi 5 kiÅŸi, yaralandÄ±. Park halindeki Ã§ok sayÄ±da araÃ§ da hasar gÃ¶rdÃ¼. Olay sonrasÄ± saldÄ±rgan ile beraberindekiler kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, 5 yaralÄ±yÄ± ambulanslarla Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri, Ã§evredeki iÅŸ yerlerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye alÄ±p saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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