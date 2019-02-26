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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
26.02.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

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Sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

Konya'nın Çumra ilçesinde düğün salonu işleten Atilla Kılınçkan (35), husumetli olduğu Serhat Y. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan Serhat Y., saklandığı akrabasına ait evin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Serhat Y., gelinlik dükkanı işleten eşi Teslime Y.'nin, düğün salonunun kiralanması sırasında husumet oluşan Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Y., Kılınçkan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KÜMESTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Serhat Y.'nin kaçtığı otomobili eşinin misafirliğe gititği evin önüne park ettiği, anahtarını da duvarın üzerine bıraktığını tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Serhat Y.'nin bir akrabasının evine gittiğini belirledi. Eve baskın yapan polis, Serhat Y.'yi kümeste, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Serhat Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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