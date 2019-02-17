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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.02.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Sokak ortasında köpek bıçakladı

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Sokak ortasında köpek bıçakladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şahıs, yoldan geçerken gördüğü köpeği bıçakladı. Kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, B.U. isimli şahıs gece saatlerinde gördüğü köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeği sağ arka ayağından yaralayan B.U. olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından korumaya alındı. Sabah saatlerinde de veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dikişlerini koparmaması içinse kafasına huni şeklinde plastik parça yerleştirildi.

Köpeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner uzman hekim Azime Doğruer, yaranın 7 santim uzunlukta ve 3.5 santimlik genişlikte olduğunu söyledi. Doğruer, “Yuki bize getirildiğinde biraz kanaması vardı. Biceps femoristen kesici bir cisimle yaralanmıştı. Sakin ve halsiz görünüyordu, biraz kanaması olduğu içindir muhtemelen. Yara enfekte değildi. Yara derindi, yaklaşık 7 santimlik bir derinliği, yaklaşık 3-3.5 santimlik de genişliği vardı yaranın. 3 kat olarak diktik mecburen. Kasları diktik, bağ dokuyu diktik, deriyi diktik. Boyunluk olarak da tekrar yarayı açmaması için elizabeth yakalığı taktık boynuna, huni gibi bir aparattan yararlandık. Şu an tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyi. Top artık Yuki ile ilgilenen kişilerde” dedi.

Çevrede oturan vatandaşlar tarafından "Yuki" diye tanınan köpek, hayvan severler tarafından iyileşmesi için bakıma alındı.

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