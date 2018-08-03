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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.08.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Sokak ortasında kaçırdılar.. Gözü yaşlı annesi 20 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor

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Sokak ortasında kaçırdılar.. Gözü yaşlı annesi 20 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor

İstanbul Ümraniye’de 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırılan 49 yaşındaki şahıstan 20 gündür haber alınamıyor. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansırken, gözü yaşlı anne oğlundan gelecek bir haber bekliyor.

İddiaya göre, 20 gün önce Ümraniye'de Birol Sağlam (49), işine giderken evininin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırıldı. Sağlam'dan haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sağlam’ın şapka takan ve profesyonelce hareket eden 3 şahıs tarafından kaçırıldığını belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, 13 Temmuz’dan beri haber alınamayan Sağlam’ı kaçıran 3 şüpheliyi her yerde arıyor.

Birol Sağlam’ın gözü yaşlı annesi Hatice Satılmış, “Kim kaçırdı, ne yaptılar, ne istiyorlar? Burada desinler, biz şunu istiyoruz desinler. 20 gündür haber alamıyoruz, hiçbir ipucu yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum, kendimi zor tutuyorum. Evin önünden kaçırdılar. Görüntülerde gözüküyor. Bekliyoruz bugün gelir, yarın gelir diye. Bir ana ne yapabilir ki ancak gözyaşı döküyorsun. Belki bırakırlar diye onu bekliyorum. Kimin elindeyse vicdanları varsa bıraksınlar benim oğlumu. Bu yaştan sonra bu acıya katlanamıyorsun. Ne istiyorlarsa vereceğim. Yeter ki benim çocuğumu göndersinler. Bunların ana-babaları yok mu, ailesi yok mu? 20 gündür bir ipucuna ulaşamadık. Evde elimiz kolumuz bağlı bekliyorum. Allah rızası için bıraksınlar benim evladımı, bana göndersinler. Ne suçu varsa söylesinler” dedi.

Kaçırılma anı kamerada

Birol Sağlam'ın kaçırılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sağlam’ın sokakta yürüdüğü görülüyor. Şapkalı 3 şahsın Sağlam’ı takip ettiği kameralara yansıyor. Kamera açısından çıkan 3 şüpheli, Sağlam’ı etkisiz hale getirdikten sonra panelvan bir araca bindirerek kayıplara karışıyor. Kaçırma olayı sırasında ise beyaz renkli bir aracın sokakta takipte olduğu görülüyor.

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