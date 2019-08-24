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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.08.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Sokak ortasında isyan ettiren görüntü! Mahalleli ayağa kalktı

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Antalya'da bir baba, 7-8 yaşlarındaki oğlunu sokak ortasında dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 22.22'de meydana geldi. 2257'nci sokakta E.K. isimli şahıs 7-8 yaşlarındaki oğlunu dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa tokat atan babaya çevresindekiler de müdahale edemedi. 

"İKİ TOKAT ATTIM"

Çocuğun çığlıkları arasında "Yürü lan yeter artık, seni gebertirim" diyen E.K. çocuğu hırpalamaya devam etti. Küçük çocuğu döven E.K. hızını alamayarak çocuğu yakındaki arabaya sürüklemeye başladı. Yanında bulunan kadının engel olmaya çalıştığı E.K., çocuğu zor kullanarak araca bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

Olayın toplumsal konularda duyarlılık gösteren Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabında paylaşılması üzerine görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.

E.K. emniyetteki ilk ifadesinde, çocuğun teyzesinin kucağında olduğunu ve gel demesine rağmen gelmemesi üzerine iki tokat attığını ve arabaya bindirdiğini iddia etti. 

"HER GÜN DÖVÜYORMUŞ"

Olayla ilgili bilgi veren bir görgü tanığı, "Dün gece saatlerinde bir ses geldi, balkona çıktım. Babası, çocuğu yerde hırpalarcasına baya vurdu. Her gün çocuğunu dövüyormuş duyduğum kadarıyla. Bu adam bu mahallede oturmuyor, hiç görmedim.

Dün de olay olduğu sırada mahallemizde bulunan yakınlarına misafirliğe gelmişler sanırım.

Zaten baba çocuğunu döverken, arabada bulunan bir kadın ağlıyordu. Çocuk 10 yaşından daha küçüktü. Çocuğun bağırmasıyla etrafta toplandılar. Adam, mahallelinin toplandığını görünce çocuğu arabaya aldı ve gittiler.

Çocuğun çığlıklarını duyunca her seferinde daha kötü hissettim. İnip yardım etmek istesem olay zaten 20 saniyelikti. İnşallah gözaltı olur" şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Çocuk, doktor raporu için hastaneye sevk edildi. 

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