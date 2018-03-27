Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sokak ortasında eski kocasına kurşun yağdırdı... Polisler havaya ateş açıp kurtardı

    Sokak ortasında eski kocasına kurşun yağdırdı... Polisler havaya ateş açıp kurtardı

    MERSİN (İHA)
    27.03.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Mersin'de bir kadın, boşandığı eski kocasına kurşun yağdırdı. Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı.

     

    Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşayan Ümmü U., bugün öğle saatlerinde, boşandığı eşinin çalıştığı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir otoparka geldi. Otoparkta görevli olan kocasına yanında getirdiği silahla ateş etmeye başlayan kadın, 5-6 el ateş etti.

    Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı. Trafik polisleri havaya ateş ederek kadının silahı bırakmasını sağlarken, kadına kelepçe vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan yapılan incelemelerde 4 boş, 2 dolu kovan bulunurken, kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ekipler, eski koca Mevlüt E.'yi de ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Gözaltına alınırken basın mensuplarının "öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna "zaten ben öldüm ki" diye cevap veren Ümmü Ü., "Ben öldüm" dedi. Mevlüt E. ise "Bilmiyorum neden sıktığını" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: silahlı saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri