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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
12.03.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Sokak ortasında dehşet saçmıştı... İfadesi ortaya çıktı

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BURSA’da, dün gece husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi’yi tabancayla vurup öldüren Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilip, zırhlı araçla adliyeye getirilen Çiftçi’nin saklandığı sevgilisinin evinde gözaltına alındığı bildirildi. Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Çiftçi ile alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen amcasının oğlu Tolga Çiftçi arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tolga Çiftçi, belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Çiftçi’ye 7 el ateş etti. Bir internet haber sitesinin de sahibi olan Tolga Çiftçi kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolga Çiftçi’yi yakalamak için çalışma başlattı. Doğanbey Mahallesi’nde oturan sevgilisi A.Z.’nin evine baskın düzenleyen ekipler, Tolga Çiftçi’yi gözaltına aldı. Çiftçi, ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tolga Çiftçi, ”Aramızda 4-5 yıldır borç meselesi yüzünden husumet var. Sürekli arkamdan konuşup bana çevremdeki insanlarla haber yolluyordu. Benim de canıma tak etti. Olay günü aradım ve buluşalım dedim. Buluşma yerine geldiğimde, yine bana hakaret etmeye başladı. Bende öldürmek için silahımdaki tüm mermileri sıktım” dedi.

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

İfadesinin ardından Tolga Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Çiftçi, zırhlı araçla adliyeye götürüldü. Bu sırada polis ekiplerinin adliye önünde otomatik silahlarla önlem aldığı görüldü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tolga Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada cinayet anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Tolga Çiftçi’nin kullandığı beyaz bir araçla, sokakta bekleyen Gökhan Çiftçi’nin yanına geldiği, çıkan tartışmada da silahını çekip peş peşe ateş ettiği görüldü.

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