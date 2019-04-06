Sokak ortasında dehşet! İki grup arasındaki kavgada kan aktı
Artvin’in Şavşat ilçesinde sokakta iki grup arasında çıkan kavgada, bıçaklanarak ağır yaralanan çiftçi Artul Aydın (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli T.T. gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çiftçi Artul Aydın bıçaklanarak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak T.T. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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