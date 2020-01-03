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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Sokak ortasında dehşet! Etraf kan gölüne döndü

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Sokak ortasında dehşet! Etraf kan gölüne döndü

ŞANLIURFA’da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Kentte Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu.

Sokak ortasında dehşet Etraf kan gölüne döndü

Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

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