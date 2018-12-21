Bodrum'da sokak ortasında bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'da sokak ortasında bulundu
GeriGündem Bodrum'da sokak ortasında bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.12.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Bodrum'da sokak ortasında bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrum'da sokak ortasında bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta bulunan iguana, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

7
  • Muğlada sokakta bulunan iguana koruma altına alındı
  • Muğlada sokakta bulunan iguana koruma altına alındı
  • Muğlada sokakta bulunan iguana koruma altına alındı
  • Muğlada sokakta bulunan iguana koruma altına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Torba Mahallesi'nde iguana gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.

Ekipler, soğuk ve açlıktan bitkin düştüğü görülen yaklaşık bir metre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki iguanayı bulunduğu yerden alarak Geçici Hayvan Bakımevine getirdi.

Bakımevi veteriner hekimi Buse Esra Erkuşöz, yaptığı açıklamada, bakımevinde ilk kez bir iguana ağırladıklarını söyledi.

İguananın yetişkin olduğunu ifade eden Erkuşöz, "Vücut sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Normalde 26 derecelik ortamda yaşaması lazım. Ona uygun bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hayvanların evde bakılması uygun değil." diye konuştu.

Hayvanın bir evde bakıldığını düşündüklerini aktaran Erkuşöz, hayvanla baş edemedikleri için sahibinin sokağa atmış olabileceğini de tahmin ettiklerini anlattı.

Erkuşöz, hayvanın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlamadıklarını ifade etti.

İguananın, tedavisinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teröristler kendilerini görüntüleyen TRT dronuna ateş açtı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Mahkemede kendini böyle savundu

Alper'in ailesi konuştu: Acun Bey sürekli arıyor

Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur