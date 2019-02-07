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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Sokak ortasında birbirine girdiler, silahlar çekildi!

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Omuz atma kavgası büyüdü, komşular sokak ortasında birbirine girdi, silahlar çekildi.

Kanal D Ana Haber'in haberine göre, 25 yaşındaki Cem Naz, iddiaya göre bundan iki yıl önce komşularının saldırısına uğradı. Saldırının  nedeni ise omuz atma tartışmasıydı. O dayağın ardından davacı oldu.

Ama yine iddiasına göre, 'davadan vaz geç' diyen komşuları peşini bırakmadı, babası ile birlikte saldırıya uğradı.

Silahlar çekildi, o anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. 

Sonunda iki taraf da biribirinden şikayetçi oldu. Silah çeken zanlılardan ikisi 5 gün hapis cezası aldı.

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