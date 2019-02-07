Sokak ortasında birbirine girdiler, silahlar çekildi!
Omuz atma kavgası büyüdü, komşular sokak ortasında birbirine girdi, silahlar çekildi.
Kanal D Ana Haber'in haberine göre, 25 yaşındaki Cem Naz, iddiaya göre bundan iki yıl önce komşularının saldırısına uğradı. Saldırının nedeni ise omuz atma tartışmasıydı. O dayağın ardından davacı oldu.
Ama yine iddiasına göre, 'davadan vaz geç' diyen komşuları peşini bırakmadı, babası ile birlikte saldırıya uğradı.
Silahlar çekildi, o anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Sonunda iki taraf da biribirinden şikayetçi oldu. Silah çeken zanlılardan ikisi 5 gün hapis cezası aldı.
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