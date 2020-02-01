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DHA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Sokak ortasında akılalmaz görüntüler!

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İstanbul Sancaktepe'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.

Sokak ortasında akılalmaz görüntüler

Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının farketmesi üzerine Hatice L'yi otomobilden attı. Genç kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Sokak ortasında akılalmaz görüntüler

Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Beşir Ç.'yi yakaladı.

Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. İse Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

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