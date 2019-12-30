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Gündem
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman) (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:30,Son Güncelleme:/

Sokak ortasına kaya parçası düştü

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Sokak ortasına kaya parçası düştü

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde dağın eteğinden kayan parçası, sokağın ortasına düştü. Bu sırada sokakta kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.

Taşeli Platosu'ndaki Ermenek ilçesinde dağın eteğinde bulunan Kebendibi, Keçipazarı, Akçamescit, Gülpazar, Başpınar, Meydan ve Sandıklı mahallelerine 1960'lı yıllardan beri düşen kaya parçaları, tehdit oluşturuyor.

Önceki yıllarda düşen kayalar nedeniyle can kayıplarının da meydana geldiği 7 mahalleden Başpınar'da yine sokağın ortasına kaya parçası düştü. Bu sırada sokakta kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.

Sokak ortasına kaya parçası düştü

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