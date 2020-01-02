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Haber Giriş: 02.01.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Sokak köpekleri kümes hayvanlarını telef etti

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Sokak köpekleri kümes hayvanlarını telef etti

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde Serdar Keser, bahçesindeki kümeste bulunan 5 tavuk ve 1 horozun, sokak köpekleri tarafından telef edildiğini iddia etti.

Sabah saatlerinde ilçede oturan Serdar Keser’in bahçesine giren 15-20 sokak köpeği, iddiaya göre kümesteki hayvanlara saldırdı. Serdar Keser, 5 tavuk ve 1 horozu telef eden köpekleri, torpil tabancası ile korkutarak kovaladı. Keser, sabah okula giden bazı çocukların paniklediğini fark ettiğini söyleyerek, "Dışarıya çıktığımda, 15-20 sokak köpeğinin kümesime girdiğini fark ettim. Köpeklerin canlı canlı hayvanları parçaladıklarını gördüm. Korkutmaya çalıştım, bu sefer de bana dönüp saldırmaya başladılar. Ben de hemen geri dönüp, torpil tabancasını alıp, onları korkuttum. Sesten ürken köpekler kaçmaya başladı. Üzüntüden ne yapacağımı bilemedim. Geçen sene de sokak köpekleri telleri parçalayıp 23 tavuk, 1 horozumu parçalamışlardı. Bu köpeklerin büyüklere ve çocuklarımıza da saldırmasından korkuyorum. Yetkililerin önlem alması gerekiyor" dedi.

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