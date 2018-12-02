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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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02.12.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Sokak köpeği sapığı yakalattı! 10 yaşındaki çocuğu...

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Sokak köpeği sapığı yakalattı! 10 yaşındaki çocuğu...

İzmir’de 10 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken, sokak köpeğinin havlayarak mahalleliye haber vermesi üzerine yakalanan R.F. 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 10 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken, mahallelinin beslediği "Karabaş" isimli köpeğin havlayarak etraftakileri uyarması sonucu amacına ulaşamayan zanlı, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Hatay semtindeki evinin önünden R.F. tarafından kaçırılmak istenen T.F'ye olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğuna dair sağlık raporu verildiği öğrenildi. T.F'nin ellerini arkada birleştirerek ağzını kapatan zanlıyı gören Karabaş, var gücüyle havlayarak büyük bir kahramanlık örneği sergilemişti.

Yeni Asır’ın haberine göre sokağın az ilerisinde komşularıyla sohbet eden anne Nilgün F. ve yanındakiler, Karabaş'ın havlamasından bir şeylerin ters gittiğini anlayarak hemen sesin geldiği yöne doğru hareket etmişti.

Karabaş'ın sesinden ve üzerine gelen kalabalıktan korkan zanlı ise panikle girdiği apartmana kapatılarak polise teslim edilmişti.

YARALAMA VE HÜRRİYETİ TAHDİT

Bir işyerinde taşeron temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen R. F. gözaltına alınırken, psikolog eşliğinde olayı anlatan küçük çocuk, "Beni zorla kaçırmak istedi" demişti.

Zanlı ise, "Köpekten korktuğum için çocuğa yaklaşmıştım" şeklinde ifade vermişti. Tutuklu yargılandığı mahkemede, ikinci duruşmadan itibaren tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı R.F. karar duruşmasında küçük çocuğun kolundan yaralama suçundan 15 ay, hürriyeti tahdit suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 21 ay hapis cezası aldı.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Karara itiraz edeceklerini belirten anne Nilgün F., "Tüm çocuklar adına korktuğum şey bizim başımıza geldi. Karabaş olmasa oğlumu kaçıracaktı. Bu ceza az. Daha fazla ceza verilmeli" dedi. Çocuğunun ruh sağlığının bu olaydan olumsuz etkilendiğini ve özgüveninin çok zayıf olduğunu belirten Nilgün F. "Ege Üniversitesi bu konuda bir rapor verdi. Bu adamın yarattığı hasar bu kadar basit değil" dedi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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