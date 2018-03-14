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    Sokak kedisi İrma manifestosu

    Davut CAN/DHA
    14.03.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    İzmir Narlıdere Huzur Mahallesi’nde sığındığı otobüs durağını kirletiyor diye belediyeye ve muhtarlığa şikâyet edilen kedi için hayvansever Davut Sabırsız’ın durak camına astığı hayat dersi niteliğindeki yazı sosyal medyada olay oldu ve hızla yayıldı. Sabırsız’ın “İrma” adını verdiği kedi için yazdığı yazı şöyle:

    KENDİNİZDEN UTANIN
    -Bu çevrede oturan bazı vicdan yoksunu kişiler, üstte resmi olan kediyi şikâyet etmişler. Güya duraktaki banka oturuyor diye pisleniyormuş ve kendileri oturamıyorlarmış. Kendilerine vicdan sahibi insanlar adına birkaç sorumuz var.

    -Bu kedi zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Onun yaşamasına yardımcı olmak yerine zorlaştırmaya çalışmaktan hastalıklı bir zevk mi alıyorsunuz?

    -Bu kedi, hava yağışlıysa, soğuksa biraz korunmak için durağa giriyor. Sizde hiç insaf, vicdan, akıl fikir yok mu? Kendini korumaya çalışan bir canlıya böyle zalim davranıp nasıl, 'Bana ne canım, ıslansın da üşüsün de' diyebiliyorsunuz?

    -Bu duraktan oldukça bol ve sık otobüs geçmekte, dolmuş alternatifleri de çok. Mesai günlerinde taş çatlasa bankta oturacağınız süre 15 dakikayı geçmez.

    -Üstelik bank zaten 3 kişilik. Başkası oturunca da oturamazsınız. En fazla 15 dakika ayakta kalsanız ölür müsünüz?

    -Bu kedi banka oturunca en fazla birkaç minik pati izi olur. Onu da bir mendille silersiniz illa ki oturacaksanız. Bu çok mu zor?

    -Hayatınızda hiçbir canlının yaşamasına yardımcı oldunuz mu? Zavallı hayvanı şikâyet etmek yerine durağın yakınına bir kap su, biraz yiyecek koymak çok mu zor? Hayvan sevmeyen, doğa sevmeyen, korumayan, yaşatmaya çalışmayan kişiler, insanı da sevmez. Şu dünyayı çirkinleştiren sizin gibi sevgisiz, vicdansız, nefret dolu insanlarla yaşamak, bizler için ne kadar zor farkında mısınız?

    Etiketler: izmir , hayvansever , gazetehaberleri , gündem
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