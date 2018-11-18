Sokak hayvanlarını katleden belediye görevlileri ceza almalı
MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, kişilerin tek bir hayvanı öldürüp hapis cezası aldığı bir yerde, belediye görevlilerinin toplu halde yaptığı katliamlarda ceza almamasının düşünülemeyeceğini söyledi.
Haberal, Plan Bütçe Komisyonu’nda tarım bütçesi görüşülürken şunları söyledi:
“Hayvanlara yapılan işkence, tecavüz ve benzeri cürümlerin Kabahatler Kanunu kapsamından çıkıp Ceza Kanunu kapsamına girmesi sevindirici bir gelişme. Burada bakanlığınızı ilgilendiren en önemli noktalardan biri, bu ceza kapsamına belediyelerin ve kamu görevlilerinin de girip girmeyeceği. Şahıslar tek bir hayvanı öldürüp hapis cezası alırken belediye görevlilerinin toplu halde gerçekleştirdiği katliamlar sonucu ceza almaması düşünülemez. Üstelik bu cürümler kamu görevlileri tarafından işlendiğinde verilecek cezalar misliyle artırılmalıdır. Sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almakta en etkili ve vicdani yöntem kısırlaştırmadır. Kısırlaşma yapmayan belediyeler gizlice, kendi sınırları içindeki hayvanları bir başka belediyenin sınırları içine ya da şehir dışında kırsallara bırakıyorlar. Bugün barınaklara gittiğinizde görürsünüz bu tür yüzlerce, binlerce hayvan var. Dolayısıyla, hal böyleyken görevlerini yerine getirmeyen belediyelere yaptırım uygulayan maddelerin kanuna eklenmesi zaruri bir ihtiyaç.”
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