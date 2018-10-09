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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/DHA
09.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarını besleyen genelev çalışanlarını evden çıkardılar

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Sokak hayvanlarını besleyen genelev çalışanlarını evden çıkardılar

EDİRNE genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak hayvanlarını besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları tarafından kovulduklarını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Genelevde 30’dan fazla sokak hayvanına baktıklarını söyleyen Taşvur, "Ben çalıştığım genelevinde tuttuğum bahçeli evde birçok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Bu yüzden bizi çıkardılar" dedi.

Edirne genelevinde çalışan Mürvet Taşvur, birlikte çalıştığı 2 arkadaşıyla birlikte 10 ay önce, aylık 3 bin 500 lira aylık kira bedeli ile ruhsatı başkasının üzerine olan evi kiraladı. 3 kadın, bir süre sonra kiraladıkları ev ile birlikte genelevin bahçesine küçük bir kulübe yaparak, sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslemeye başladı. İddiaya göre, diğer evlerin bazı çalışanları ile patronları sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıkarak, Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşına tepki göstermeye başlayınca aralarında tartışmalar yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur’un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Bunun üzerine sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Genelevde denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Şikayet üzerine ruhsatsız olan genelevi kapatılınca, kadınlar da evden ayrılmak zorunda kaldı.

Sokak hayvanlarını besleyen genelev çalışanlarını evden çıkardılar


Genelevden sokak hayvanlarına sahip çıkıp baktıkları için haksız yere çıkarıldıklarını öne süren Taşvur, "Ben çalıştığım genelevinde tuttuğum bahçeli evde bir çok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Kiraladığımız evde 30 tane baktığım hayvanım var. Çalıştığımız, kiraladığımız evden bizi attılar. Hayvanlara bakıyoruz diye bizi çıkardılar. Benim Kınalı isimli kedim, genelevde pompalı tüfekle vuruldu. Kedimin vücuda 24 saçma isabet etti, 11’i çıkarıldı onu hala vücudunda, böyle yaşıyor. Bununla ilgili gerekli yerlere suç duyurusunda bulunarak başvuru yaptım. Sadece para cezası verildi, bunu yapanlara. Biz hayvanlara bakıyoruz diye hayvanları istemeyen başka genelevlerin patronları ’biz bunlardan bıktık, bu kadını buradan ne şekilde atabiliriz’ diyerek ev sahibi arayıp ruhsatımı indiriyorlar ve bizi apar topar dışarı attılar. Ben bunun haksız yere yapıldığını söylemem rağmen evde çalıştığımız 3 arkadaşımızla sokakta kaldık. Biraz bu hayvanlara eziyet edenlere ceza kimler veriyor nasıl yapılıyor öğrenip onları şikayet edince beni burada istemez oldular. Oradaki insanlar, hayvanlara eziyet ediyor ve kendi kendilerine cezalarını veriyorlar" dedi.

’HAYVAN BAKTIĞIMIZ BAHANE EDİLEREK KOVULDUK’

Hayvanlarla birlikte bir yuva kurup çalışmak istediğini anlatan Taşvur, "Ben hayvanlarıma bakmak için hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Benim 110 bin liram oraya gitti ama biz dışarı atıldık. Emniyette anlattığımızda, ’bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ruhsat indiği için biz sizi burada tutamayız’ dediler. Biz hayatımızı bu hayvanlara adadık. Evime ancak 7 tane kedi getirdim, geri kalan 30 tane kedi orada. Genelevindeki insanlar cani, patronlar cani. Hayvan istemiyor, sevmiyorlar" diye konuştu.

Kentte kiraladıkları dairede 7 kediyle birlikte kalan kadınlar, genelev bahçesinde besledikleri 30 kediye, kadın hakları koruma örgütü ve hayvansever dernek üyeleriyle birlikte polis izniyle girdikleri genelevde yiyecek veriyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Mürvet Taşvur, "Kadın koruma dernekleri ve hayvansever üyeleri ile oraya giderek hayvanlarımızı besliyoruz. Bizi istemeyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

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