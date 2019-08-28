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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
28.08.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarını besleyen baba ve kızına saldırmışlardı! Yeni gelişme...

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Ankara'da, hayvanseverler Turgut ve kızı Selcan Çetin, oturdukları sitenin önünde sokak hayvanlarını beslemelerine tepki gösteren yönetici Mustafa A. ve oğlu Ömer A. hakkında, kendilerini sopayla darbettikleri iddiası ile şikayette bulundu. Gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Çetin ailesi duruma tepki gösterdi.

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  • Sokak hayvanlarını besleyen baba ve kızına saldırmışlardı Yeni gelişme...
  • Sokak hayvanlarını besleyen baba ve kızına saldırmışlardı Yeni gelişme...
  • Sokak hayvanlarını besleyen baba ve kızına saldırmışlardı Yeni gelişme...
  • Sokak hayvanlarını besleyen baba ve kızına saldırmışlardı Yeni gelişme...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 1 hafta önce Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sokaktaki köpekleri gönüllü olarak besleyen Turgut Çetin ve kızı, oturdukları site civarındaki köpekleri beslemek için dışarıya çıktı. Baba ve kızı, sitenin önünde sokak köpeklerini beslerken, site yöneticisi Mustafa A.'nın tepkisiyle karşılaştı.

Çıkan tartışmada Mustafa A. ve oğlu Ömer A., baba ve kızına sopayla saldırdı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yönetici ve oğlu, hayvansever baba ve kızını darbetti. Başından yaralanan Turgut Çetin baygınlık geçirirken, yere düşen Selcan Çetin de çeşitli yerlerinden darbe aldı. Baba ve kızı, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Darp raporu alıp, hastaneden taburcu olan Turgut ve Selcan Çetin, şikayette bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SEBEST KALDILAR

Cumhuriyet Savcısı, şikayet üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa A. ile oğlu Ömer A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Turgut ve Selcan Çetin, avukatları Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti. Avukat Banko, müvekkillerinin hayvanları beslediği sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Çok ciddi darbeler aldılar. Bu darbeler, öldüresiye darbeler. Bu üzücü olayın sonucunda, suçu işleyenler sokakta serbestçe geziyorlar.

Hiç kimse bir genç kızın hayvanları besleme özgürlüğünü elinden alamaz. Müvekkilimin şu anda yapacağı hiç bir şey yok,  şuan bekledikleri tek şey adalet ve bu insanların tutuklu yargılanıp, ceza alması.

Unutmamak gerekir ki, şiddet hayvandan başlıyor. Bu şahıslar, öncelikle bu hayvanlara taş attılar ve ardından müvekkillerimi darp ettiler. Bizim dini inancımızda hiçbir canlıyı bu şekilde öldürmek, aç bırakmak yoktur. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Söz konusu kişiler ceza alana kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz" dedi. 

'BESLEME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ELİMİZDEN ALINDI'

Selcan Çetin ise yöneticinin hayvanlara sürekli taş attığını ileri sürerek, "Biz buna rağmen beslemeye devam ediyorduk. Bu sebeple bize karşı kinliydi. Geçen hafta da sokak canlarını beslediğimiz sırada sopayla darp edildik.

Babam o darp neticesinde bayıldı. Ben de kendimi babamın üstüne attım daha fazla darp etmesinler diye; ama beni de darp etmeye devam ettiler.

Daha öncelerden de sürekli sözlü tacize uğruyorduk. 'Sokaktaki canlarımıza dokunmasınlar' diye sürekli susuyorduk. Sokak hayvanlarını besleme özgürlüğümüz elimizden alındı" şeklinde konuştu.

'BEN BAYGIN ŞEKİLDE HASTANEYE GİTTİM'

Başına aldığı darbe sonucu bayılan Turgut Çetin ise "Sokak köpeklerini beslediğimiz için bizim site yöneticisi ve oğlunun saldırısına uğradık. Daha önceden de zaten aramızda bu sebeplerden dolayı sorunlar çıkmıştı. Ben baygın şekilde hastaneye gittim. Dişimi kırmışlardı. Hastanede raporlarımızı falan tuttuk, şikayetçiyiz, cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

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