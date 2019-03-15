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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
15.03.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Sokak çetesine şafak operasyonu

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Sokak çetesine şafak operasyonu

Adana'da özel harekatın da aralarında bulunduğu 250 polisle, "silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" suçlarına karıştığı ileri sürülen sokak çetesine yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da özel harekatın da aralarında bulunduğu 250 polisle, "silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen sokak çetesine yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde sokak çetesine mensup 14 kişinin"silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" olaylarına karıştığını tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat, narkotik ve terör ekiplerinin de katılımıyla asayiş 250 polisle şafak vakti eş zamanlı olarak 19 ev ve iş yerini bastı. Özel harekat polisi stratejik noktalara kapıları kırıp girerek zanlıları gözaltına aldı. Polis bu ana kadar 14 zanlıdan 11'ini gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca narkotik köpeğinin de katıldığı evlerdeki aramada 196 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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