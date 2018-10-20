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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.10.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Sokağı duman sardı... 'Gonzalez' kurtarıldı

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Sokağı duman sardı... 'Gonzalez' kurtarıldı

İstanbul Fatih’te alev alev yanan daireden çıkan dumanlar bütün binayı sardı. Binada mahsur kalan 4’ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangından kurtarılanlar arasında 'Gonzalez’ isimli kedi de vardı...

Yangın, Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu akrabalarıyla birlikte yaşayan Sezgin Akpınar’ın dairesinde elektrik prizinden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde bütün daireyi sardı. Dairede bulunan kişiler hemen dışarı çıkarak yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

Alev alev yanan daireden çıkan dumanlar nedeniyle üst katları dumanlar sardı. Yanan daire itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken üst katlarda oturan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı vasıtasıyla 4’ü çocuk 8 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulansa bindirerek müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

KEDİSİYLE BİRLİKTE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın dördüncü katına çıkarak Valeria Zaharova isimli şahsı oturduğu daireden çıkardı. Evinde kedileriyle birlikte yaşayan Zaharova, ’Gonzalez’ adındaki kedisini kucaklayarak merdiven aracına bindi. Yaşadığı korkudan dolayı gözyaşlarını tutamayan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zaharova’nın evde bir kedinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

ÇOCUKLARI İTFAİYE EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Yangının meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi olduğunu dile getiren Sezgin Akpınar yangının elektrik prizinden meydana geldiğini ifade ederek hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Yangından dolayı korkuya kapılan çocukları Fatih İtfaiye ekipleri amiri Hakan Karahan teselli etti.

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