‘Sokağa terörü çağıran şerefsizdir’
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, vatandaşların sokağa davet edilmesinin, devlete başkaldırma olarak görülemeyeceğini, bu yaklaşımın demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç barışına sağlayacağı bir katkısı kalmadığını savundu.
Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sokak eylemlerinin demokrasi ve özgürlük olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Hain 15 Temmuz’u bertaraf eden sokağın gücüdür. Onu FETÖ’cülere karşı kurtaran sokaktır. Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, davet eden alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Ancak hak hukuk adalet için en demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize ve kriminalize edenler de namerttir. Sokak haktır, hürriyettir. Sokaktan diktatörler korkar. Demokrasilerin çalıştığı ülkelerde yöneticiler hiç sokaktan korkar mı? Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ama demokrasiyi protesto ve tepki rejimi olarak değil de kendile biat, itaat ve ibadet olarak algılayan bir lider ülkeyi yönetiyorsa o lider ve etrafının sokaktan korkması normaldir.
Gezi olayları masum bir çevre hakkı olarak görülmesi gerekir. Gezi doğa ve çevre hassasiyeti ile başlayan çok iyi niyetli doğa hakkı koruma girişimi iken senin emniyete, adliyeye, orduya çöreklendirdiğin FETÖ teröristleri yangın yerine döndürdü. Terör ile kol kola olan bir insana iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Türkiye’de yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunulan bir tek genel başkan vardır, o da Kılıçdaroğlu’dur.
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