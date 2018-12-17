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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Sokağa terörü çağıran şerefsizdir’

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‘Sokağa terörü çağıran şerefsizdir’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, vatandaşların sokağa davet edilmesinin, devlete başkaldırma olarak görülemeyeceğini, bu yaklaşımın demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç barışına sağlayacağı bir katkısı kalmadığını savundu.

Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sokak eylemlerinin demokrasi ve özgürlük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hain 15 Temmuz’u bertaraf eden sokağın gücüdür. Onu FETÖ’cülere karşı kurtaran sokaktır. Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, davet eden alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Ancak hak hukuk adalet için en demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan herkesi terörize ve kriminalize edenler de namerttir. Sokak haktır, hürriyettir. Sokaktan diktatörler korkar. Demokrasilerin çalıştığı ülkelerde yöneticiler hiç sokaktan korkar mı? Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ama demokrasiyi protesto ve tepki rejimi olarak değil de kendile biat, itaat ve ibadet olarak algılayan bir lider ülkeyi yönetiyorsa o lider ve etrafının sokaktan korkması normaldir.

Gezi olayları masum bir çevre hakkı olarak görülmesi gerekir. Gezi doğa ve çevre hassasiyeti ile başlayan çok iyi niyetli doğa hakkı koruma girişimi iken senin emniyete, adliyeye, orduya çöreklendirdiğin FETÖ teröristleri yangın yerine döndürdü. Terör ile kol kola olan bir insana iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Türkiye’de yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunulan bir tek genel başkan vardır, o da Kılıçdaroğlu’dur.

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