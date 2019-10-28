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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-
28.10.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Şoka sokan kaza... Gerçek ortaya çıktı

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DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü şoka girdi, yanında iki kişinin olduğunu öne sürdü. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede yaralı ararken, hastaneye kaldırılan sürücü ile tekrar irtibata geçilince başka yaralı olmadığı anlaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hakkı Tutak yönetimindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kamyonetten çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü, yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü.

KİMSE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı. Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını belirledi.

Kamyonette bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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