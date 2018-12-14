Şok saldırı! Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞok saldırı! Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…
GeriGündem Şok saldırı! Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
14.12.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Şok saldırı! Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bolu’nun tanınmış isimlerinden olan Mahmut Alan evinin önünde şoke eden bir saldırıya uğradı. Saldırganlardan 3'ü, biber gazı sıkıp, Alan'ı döverken, 1'i de bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BOLU'da, yaptığı ilginç eylemlerle bilinen, sosyal medyada 50 binin üzerinde takipçisi bulunan BBP Bolu İl eski Başkanı Mahmut Alan (39), eşiyle birlikte evinden çıktığı sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Alan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sosyal medyadaki takipçileri de ziyaret için akın etti.

Toplumsal olaylara yönelik eylemleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Mahmut Alan, saat 12.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi'ndeki evinden çıkarken, yanına yaklaştırılan otomobilden inen 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan 3'ü, biber gazı sıkıp, Alan'ı döverken, 1'i de bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, daha sonra otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Sosyal medya hesabından cep telefonu üzerinden canlı yayın yapan Mahmut Alan, saldırıya uğradığını takipçilerine duyurdu. Saldırıyı öğrenen mahalle sakinleri, Alan'ın yanına koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Alan'ı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şok saldırı Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Mahmut Alan'ın saldırıya uğradığını öğrenen yakınları ve sosyal medyadaki takipçileri, kısa sürede hastaneye akın etti. Yaklaşık 100 kişinin hastane önüne geldiği görüldü. Tomografi ve röntgen işlemleri tamamlanan Alan, hastane önüne çıkarak, kendisini ziyarete gelenlere iyi olduğunu söyledi. Alan, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Evimden çıktım. Eşimle birlikte aracıma doğru ilerliyordum. Elimde bazı malzemeler vardı. Araca bıraktığım sırada, yanımdan beyaz otomobil geçti. Tek kapısı açıktı. Araçtan inen, kapüşon takmış şekildeki tanımadığım kişiler, bana bir kağıt uzattı. Ben de onları polis sandım. Bana bir şey söyleyecekler sandım. 2 gün sonra Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili bir basın açıklamam olacaktı. Onun duyurusunu yapmıştım. Hiç konuşmadan 3 kişi direkt vurmaya başladı. Yere düştüm. Bir kişi telefonla çekim yapmaya başladı, diğer 3 kişi devamlı vurdu. Saldırı 5- 6 dakika sürdü. Bu sürede kim olduklarını göremedim; ama polisimiz, devletimiz büyük. 15 dakikada aracın cinsi, plakası bulundu. Polisimiz gereğini yapacaktır. Kim olduğunu bulacaklar. Benim kimse ile şahsi problemim yok. Benim problemim vatan hainleriyledir. Onların saldırı şekillerine benziyor. Arkadan saldırarak vurdular. 657'ye tabi, konuşamayan devletimin memurunun sesi olduğum için bana da böyle arkadan vuruyorlar. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Şu anda da tespit edildi. Ben evimin önünde yapılmasına üzüldüm. Her şeyim belli çağırıp, istediğinizi yapın. 2 gün sonraki açıklamama ben bu halde çıkacağım." 

Öte yandan polis ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin otomobilinin plakası ve modeli tespit edilirken, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şok saldırı Evinin önünde biber gazı sıkıp dövdüler…


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması

Alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı...

Erdoğan'ın açıklamasının ardından dikkat çeken hareketlilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesajlar: 'Bana göre fail belli'