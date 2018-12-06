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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin Aydın
06.12.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Şok operasyon! Hem MİT, hem MOSSAD... Ayırt etmek mümkün değil

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslar arası göçmen kaçakçılığı yapan 43 kişilik çeteyi çökertti. FETÖ, PKK ve DHKP-C üyelerini de Avrupa'ya kaçırdıkları ortaya çıkan çetenin Iraklı üyesi Fars Tahir Muhammed'in cep telefonundan MOSSAD, MİT ve polis kimlik fotoğrafları çıktı.

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  • Uluslararası göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi
  • Uluslararası göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi
  • Uluslararası göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi
  • Uluslararası göçmen kaçakçılık çetesi çökertildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce Türkiye'ye kaçak yolla giriş yapan kişileri Avrupa'ya götüren bir organizasyon ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada organizasyonu Ali Öner adlı kişinin yönettiği tespit edildi. Çetenin, bazı kişileri sınırdan kaçak yollarla geçirdiği tespit edilirken, bazılarını da sahte pasaport hazırlayarak havalimanlarından Avrupa'ya götürdüğü belirlendi. Çetenin sadece Türkiye'de faaliyet yürütmediği, başta Yunanistan olmak üzere Balkan ülkelerine kaçan FETÖ, PKK ve DHKP-C üyelerini Almanya ve Belçika'ya götürme organizasyonu da yaptıkları anlaşıldı. Çetenin kaçırdığı kişilerden bin ile 5 bin Dolar arasında para aldığı belirlendi. 

ARANAN FETÖ'CÜ KARI KOCA YUNANİSTAN'DA  

Polis, çetenin, haklarında Konya'da FETÖ/PDY soruşturması bulunan ve Yunanistan'a kaçtıkları anlaşılan Ensar Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi'yi  Yunanistan'dan Belçika'ya kaçırma hazırlığı yaptığını da tespit etti. FETÖ/PDY üyesi çiftle ilgili elde edilen bilgilerin ilgili birimlerle paylaşıldığı, yakalanmaları ve iade işlemlerinin yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.  

TAKİP SIRASINDA 87 KİŞİ YAKALANDI 

Takip sırasında çetenin DHKP-C'li bir kadını sahte pasaportla  Avrupa'ya kaçırmaya çalıştığı tespit edildi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla DHKP-C'li kadın da yakalandı.

Polis takip sırasında havalimanlarından sahte pasaportla ya da Yunanistan ve Bulgaristan sınırından yasadışı yöntemlerle götürülmeye çalışılan 87 kişinin yakalandığını bildirdi. Polisin ayrıca, birçok suçtan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin çeteyle bağlantı kurduğunu tespit ederek, bu kişilerin de yakalanmalarını sağladı. Takip sırasında, Makedonya-Üsküp'e buradan da İtalya'ya götürüldükleri belirlenen 3 kişinin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. 

5 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON 

Yapılan tespitlerin ardından 27 Kasım 2018 günü İstanbul, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de 2'si sahte evrak hazırlanan ev olmak üzere 42 adres basıldı. Çete elebaşı Ali Öner'in de aralarında bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 128 tanesi çalıntı olduğu belirlenen farklı ülkelere ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, 330 adet farklı ülkelere ait vize yaprağı, bin adet pasaport, 120 mühür, 12 bin 100 Dolar, 50 gram altın, 2 bin TL, 2 bin 900 Euro, 200 Pound, nitelikli sahte evrak hazırlamada kullanılan 35 adet malzeme, 1 tabanca, f tüfek, 590 fişek ele geçti. 

MOSSAD VE MİT KİMLİĞİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan ve çetenin sahtecilik kolunun başı olduğu belirtilen Iraklı Fars Tahir Muhammed'in cep telefonunda yapılan incelemede, İsrail gizli servisi MOSSAD, Milli İstihbarat Teşkilatı'na(MİT) ait kimliklerin fotoğrafları bulundu. Orijinalinden ayırmanın mümkün olmadığı sahte belgeler hazırladığı belirtilen Muhammed'in kendine hazırladığı sahte kimliklerle bütün Orta Doğu'yu gezdiği de belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu da anlaşılan Muhammed'in MOSSAD ve MİT kimliklerini internetten temin ettiğini söylediği, ancak ne amaçla temin ettiği ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı bildirildi. Telefonundan polis kimliği fotoğrafı da çıkan Muhammed'in çipli kimlik yapımında da uzman olduğu belirtildi.

26 KİŞİ TUTUKLANDI  

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 43 kişiden aralarında çete elebaşı Ali Öner, Fars Tahir Muhammed'in de bulunduğu 26 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 1 kişi de savcılıktan salıverildi. Daha önce düzenlene bir operasyonda serbest kalan 67 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Özkan'ın da tutuklananlar arasında olduğu bildirildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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