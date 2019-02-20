"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

"Ankara'da bunun normal bir durum olmadığı konuşuluyor. Biz öncelikle İYİ Parti Genel Merkezi'ne başvurduk. Kriz orada yaşandı. Aslında genel merkez yönetimi 'şok olduk' ifadelerini de kullandı.

Ne oldu diye sorduğumuz zaman önde gelen kurmaylardan biri "Bu masum bir gecikme değil, bir plan üzerine gerçekleşti. Satın alma ve ihanet" sözlerini kullandı. Peki Burhanettin Kocamaz'ın bir ihmali var mı yok mu sorusuna da "Biz karşılıklı güvene dayalı götürdük bu süreci. O gün bir kaç kez görüştük. Dosyalar onlara emanet edilmişti. Biz güvendik ama ihanete uğradık" mesajı veriyor İYİ Parti. Tabi burada hedef görevden alınan İl Başkanı Servet Koca. İhanet ettiği yönünde mesajlar veriliyor.

Bugün İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında Meral Akşener bu konuya değinecektir. Burhanettin Kocamaz da bu toplantıya katılıyor, bunun altını çizelim...

KOCAMAZ'IN ADAY GÖSTERİLMEMESİ KİME YARAR?

CHP'ye mi yaradı? Bu konuyu da CHP'li kurmaylarla konuştum. CHP'deki genel değerlendirme "Bu beklenen bir durum değildi, biz de normal olduğunu düşünmüyoruz. Liste yetişmedi gibi bir basit durumun ortada yok. Düpedüz İYİ Parti Mersin'de seçime sokulmadı. Listeyi sunacak kişi belli ki provoke etti" yorumunu yapıyorlar...

Mersin'de CHP güçlenir mi? CHP'ye göre aksine aleyhimize olur diyorlar. İYİ Parti ile işbirliği noktasında stratejik hareket ettiklerinin altını çiziyorlar. İşte onlardan biri de Mersin'di. Hatta şunu söylüyor CHP'li kurmaylar "Seçime İYİ Parti de girseydi son haftada belki yeni bir denklem kurulabilirdi"

Burada kast edilen, kimin adayı son haftalarda daha çok oy alabilecek gibiyse o adayın lehine çekilme durumu yaşanabilirdi CHP ve İYİ Parti arasında... Ancak şimdi Burhanettin Kocamaz eğer seçime giremezse, 'Ona verilecek oylar, onun seçmen tabanı CHP'ye oy vermez, MHP'ye kayar' ifadesini de kullanıyorlar.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, canlı yayında "zillet ittifakının örtülü aday çekme operasyonu" olarak nitelendirdi. Burada MHP'nin dahli olmadığı, CHP ile İYİ Parti arasında tepede anlaşma sonucu belki de Burhanettin Kocamaz'ın oyuna getirildiği ve aday gösterilmediği iması var.

Benzer bir ima AK Parti'den de geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan; Burhanettin Kocamaz'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunun altını çizdi ve "İçeride büyük bir oyun olduğu belli. En tepede anlaşılmış olabilir" dedi"