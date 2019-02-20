"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?
GeriGündem "Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.02.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti'deki Mersin kriziyle ilgili son kulis bilgilerini aktardı... Canova şunları söyledi:

"Ankara'da bunun normal bir durum olmadığı konuşuluyor. Biz öncelikle İYİ Parti Genel Merkezi'ne başvurduk. Kriz orada yaşandı. Aslında genel merkez yönetimi 'şok olduk' ifadelerini de kullandı.

Ne oldu diye sorduğumuz zaman önde gelen kurmaylardan biri "Bu masum bir gecikme değil, bir plan üzerine gerçekleşti. Satın alma ve ihanet" sözlerini kullandı. Peki Burhanettin Kocamaz'ın bir ihmali var mı yok mu sorusuna da "Biz karşılıklı güvene dayalı götürdük bu süreci. O gün bir kaç kez görüştük. Dosyalar onlara emanet edilmişti. Biz güvendik ama ihanete uğradık" mesajı veriyor İYİ Parti. Tabi burada hedef görevden alınan İl Başkanı Servet Koca. İhanet ettiği yönünde mesajlar veriliyor.

Bugün İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında Meral Akşener bu konuya değinecektir. Burhanettin Kocamaz da bu toplantıya katılıyor, bunun altını çizelim...

Liste YSKya verilmeyince, Kocamaz aday olamadı
Liste YSK'ya verilmeyince, Kocamaz aday olamadı

KOCAMAZ'IN ADAY GÖSTERİLMEMESİ KİME YARAR?

CHP'ye mi yaradı? Bu konuyu da CHP'li kurmaylarla konuştum. CHP'deki genel değerlendirme "Bu beklenen bir durum değildi, biz de normal olduğunu düşünmüyoruz. Liste yetişmedi gibi bir basit durumun ortada yok. Düpedüz İYİ Parti Mersin'de seçime sokulmadı. Listeyi sunacak kişi belli ki provoke etti" yorumunu yapıyorlar...

Mersin'de CHP güçlenir mi? CHP'ye göre aksine aleyhimize olur diyorlar. İYİ Parti ile işbirliği noktasında stratejik hareket ettiklerinin altını çiziyorlar. İşte onlardan biri de Mersin'di. Hatta şunu söylüyor CHP'li kurmaylar "Seçime İYİ Parti de girseydi son haftada belki yeni bir denklem kurulabilirdi"

Burada kast edilen, kimin adayı son haftalarda daha çok oy alabilecek gibiyse o adayın lehine çekilme durumu yaşanabilirdi CHP ve İYİ Parti arasında... Ancak şimdi Burhanettin Kocamaz eğer seçime giremezse, 'Ona verilecek oylar, onun seçmen tabanı CHP'ye oy vermez, MHP'ye kayar' ifadesini de kullanıyorlar.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, canlı yayında "zillet ittifakının örtülü aday çekme operasyonu" olarak nitelendirdi. Burada MHP'nin dahli olmadığı, CHP ile İYİ Parti arasında tepede anlaşma sonucu belki de Burhanettin Kocamaz'ın oyuna getirildiği ve aday gösterilmediği iması var. 

Benzer bir ima AK Parti'den de geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan; Burhanettin Kocamaz'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunun altını çizdi ve "İçeride büyük bir oyun olduğu belli. En tepede anlaşılmış olabilir" dedi"

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğümü Yargıtay çözdü! 'Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum'

"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

Palu Ailesi Türkiye'yi dehşete düşürmüştü: Öldürmeden kredi çektirdi!

Yolcular da gördü! Genç kız çığlık atınca...