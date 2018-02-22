Şok! Mafya İstanbul'da mahkeme kurmuş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Silahlı suç örgütü lideri, yöneticileri ile örgüt üzerinde etkin olarak sözü geçen kişilerin işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargılama sürecinde olduklarından dolayı oluşan otorite boşluğunda şebeke içinde S.S.Saral'ın ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, "Ticari piyasada ekonomik ihtilaflarla öncülük yaparak haksız ekonomik çıkar sağlanması, 4 kişinin yağmalanması, 4 kişinin tehdit edilmesi, 2 kişinin yağma amaçlı darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ve haksız kazanç elde etmek istedikleri kişileri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını hiçe sayarak kendilerince mahkeme kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 8 Şubat'ta 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi" denildi.

Operasyonda S.S.Saral ile birlikte 14 kişinin yakalararak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin dün adliyeye sevkedildiği belirtilirken 11 kişinin tutuklandığı 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin şüphelilere yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin bir daireye girmeleri ve polisin arama yapması yer alıyor. Aramalarda bir silahın bulunması da görüntülere yansıyor.