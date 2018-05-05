Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şok liste ele geçti! Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş…

    Şok liste ele geçti! Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş…

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    05.05.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Kayseri’de FETÖ’den tutuklanan ve örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen eski hakim Y.K.’nın bilgisayarında fişleme listesi çıktı. FETÖ’nün kritik görevlerde bulunan 3 bin 446 bürokratı fişlediği, fişleme listesindeki isimlerin karşısına özel hayatı, mezhebi, siyasi görüşü, örgüte bakışı gibi bilgiler yer aldığı ortaya çıktı.

    Şok liste ele geçti Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş…Kayseri Adliyesi’nde görev yaparken meslekten ihraç edilen hakim Y.K., FETÖ ile bağlantılı olması ve örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Halen tutuklu bulunan Y.K.’nın evindeki bilgisayarı ile dijital materyalleri incelemeye alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede hakim Y.K.’nın bilgisayarında fişleme listesi çıktı.

    KRİTİK GÖREVDEKİ BÜROKRATLAR FİŞLENMİŞ

    Fişleme listesinde Başbakanlık, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim Bakanlıkları’nda görevli üst düzey bürokratların isimlerinin yer aldığı öğrenildi. FETÖ’nün, bürokratlarla birlikte öğretmenler, Devlet Hastaneleri’nde çalışan doktor-hemşire, Diyanet’e bağlı imamları da fişlediği yine ele geçirilen listeden ortaya çıkarıldı.

    3 BİN 446 KİŞİLİK LİSTE

    Fişleme listesinde 3 bin 446 kişinin isimleri yer alırken, bu kişilerin isimlerinin karşısında ise “Siyasi görüşleri, özel hayatları, mezhebi, Alevi-Sünni gibi” bilgiler yer aldığı kaydedildi. Fişleme listesinde kişilerin karşısındaki bilgilerde “Alkol kullanıyor-Alevi-kadınlara düşkün-müsbet biri” gibi notlarda düşüldüğü öğrenildi.

    Şok liste ele geçti Kritik görevdeki bürokratlar fişlenmiş…

    Etiketler: hakimin bilgisayarı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri