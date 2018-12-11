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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

Şok ifade: Uygunsuz fotoğraflarını çekip karısına gönderecektik

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Şok ifade: Uygunsuz fotoğraflarını çekip karısına gönderecektik

Elazığ’da, Doç. Dr. Mustafa Girgin’in öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan iki sevgilinin ifadeleri ortaya çıktı: “Uygunsuz fotoğraflarını çekip, uyarı amaçlı karısına gönderecektik”

Elazığ'da, öğrenci evinde öldürülen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli genel cerrah evli, 2 çocuk babası Doç. Dr. Mustafa Girgin (35) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Vedat Yitik'in haberine göre; Tutuklanan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23) ile pratisyen hekim olan sevgilisi Çağla Gül Balo'nun (25) ifadeleri dehşete düşürdü. Aktaş, sevilisi Çağla ile 3 aydır aynı evde kaldıklarını, Mustafa Girgin'in, Çağla'yı taciz ettiğini öne sürerek, ifadesinde şunları söyledi:

'DEKOLTE KIYAFET GİYDİ'

"Mustafa hocayla konuşma kararı aldık. Çağla, hocayla mesajlaşıp eve çağırdı. Kısa süre sonra Mustafa hoca bizim bulunduğumuz eve geldi.

Çağla kapıyı açtı. Ben de yatak odasına saklandım. Çağla siyah dekolte bir kıyafet giymişti. İkisinin samimi davranışlarda bulunma anını çekmek üzere cep telefonumu elime alarak odaya doğru gittiğimde Mustafa hoca durumu fark edip, Çağla'nın yanından uzaklaştı.

Resim çekemeden Mustafa hoca "Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" dedi ve cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Siyah saplı bıçağı boğuşma anında elime aldım. Mustafa hocaya rastgele salladım. Mustafa Hoca yere düştü. Baktım, nabzı atmıyordu. Telefonumdan polisi aradım.

Devamlı "Çağla beni bitirdin" deyip durdu."

Genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü
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