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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.10.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Şok ifade: Kim gelirse gelsin ölene kadar çatışacağız

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Şok ifade: Kim gelirse gelsin ölene kadar çatışacağız

FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı. Esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer teğmen Muhterem Yaman, Akıncı Üssü'nde sabah saatlerinde tanımadığı bir albayın çevresindekilere "Kim gelirse gelsin, MİT gelsin, polis gelsin, jandarma gelsin, ölene kadar çatışacağız" dediğini belirtti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. 
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer teğmen Muhterem Yaman, darbe girişimi günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın akşam saatlerinde tabur komutanı Yasin Candemir'in kursiyerlerle toplantı yapacağını söylemesi üzerine saat 21.30'da birliğine gittiğini söyledi. Okul gazinosunda toplandıklarında Candemir'in gelip Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu, çatışmalar yaşandığını söylediğini anlatan Yaman, Candemir'in Kara Havacılık Komutanlığına da saldırı olabileceği için güvenlik önlemi almaları gerektiğini bildirdiğini öne sürdü. Yaman, tabur komutanı Candemir'in emriyle depoya inip silah aldıklarını, daha sonra emir üzerine nizamiye bölgesine gidip sabaha kadar nöbet tuttuğunu belirtti. 

Saat 06.00 sularında helikopter pistinin çevresinde beklediği sırada çatışma çıktığını dile getiden Yaman, şöyle devam etti: 

"Birliğimize saldırı olduğu söylendi. Okul komutanımız Ünsal Coşkun'un emriyle pistte bulunan bir helikopterle 13 kişi Akıncı Üssü'ne götürüldük. Oraya gittiğimizde burada birçok birlikten gelen askerlerin bulunduğunu gördüm. Burada isimlikleri sökülmüş albay rütbesinde bir grubun aralarında konuşmalarına şahit oldum. Albaylardan birinin çevresinde toplananlara 'Kim gelirse gelsin, MİT gelsin, polis gelsin, jandarma gelsin, ölene kadar çatışacağız.' dediğini duydum. Yanımdaki arkadaşlarla 'Biz polise mi sıkacağız? Böyle şerefsizlik olmaz.' diyerek buradan kaçmayı düşündüm ve yanımda bulunan Ömer Faruk Türkmen ile bulunduğumuz yeri terk ettik." 

FETÖ üyesi olmadığını savunan Yaman, beraat talebinde bulundu.  Sanık eski kursiyer teğmen Mustafa Özkardeşler de bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın kendilerine saat 21.45'te tabur komutanı eski yarbay Yasin Candemir'in kursiyerlere konuşma yapacağını söylediğini belirtti. Candemir'in, katıldığı toplantıda terör saldırısı olabileceğini söylediğini ve teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini anlatan Özkardeşler, kışla emniyetini takviye için sabaha kadar eski nizamiye bölgesinde nöbet tuttuğunu dile getirdi. 

Tabur komutanının değerlendirme toplantısını garip karşılamadığını, daha önce de kursiyer teğmenlere konuşma yaptığını öne süren Özkardeşler, sabaha kadar kimseye ateş açmadan görev bölgesinde beklediğini, sonra da kışlayı terk ettiğini savundu.  Eski astsubay Mustafa Ormantepe de olay tarihinde Malatya 2. Kara Havacılık Alayı'nda teknisyen astsubay olarak görev yaptığını, emir üzerine darbe girişiminden bir gün önce Ankara Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini söyledi.  Komutanların emirleri dışında herhangi bir yasa dışı emir almadığını savunan Ormantepe, tahliyesini ve beraatini istedi.  Duruşmaya öğle arası verildi. 

 

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