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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akif ÖZDEMİR/ ADANA (DHA)
11.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Şok iddia: Üzerine gömüp beton döktüler

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Adana'da kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş (59), babası ile kız kardeşinin defnedildiği aile mezarlığına başka cenaze defnedilip üzerine de beton döküldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 44 yıl önce ölen babası Selim Uyumazbaş ile 1993 yılında nikahı kıyıldıktan 10 gün sonra düğün hazırlığı yaparken üzerine duvar devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi Leyla Taşçılar'ın mezarını ziyarete gitti.

Ancak Uyumazbaş, aile mezarlığında kız kardeşinin kabrinin üzerine beton döküldüğünü görünce şaşkına döndü. Bitişikteki mezar sahiplerinin kız kardeşinin üzerine cenaze defnettiğini öğrenen Cabbar Uyumazbaş, belediyeye başvurdu. Sonuç alamayınca da savcılığa şikayette bulundu.

Uyumazbaş, "Komşu mezar sahibini çağırdım. Mezarı kaldırmasını talep ettim. Masrafları karşılayabileceğimi söylememe rağmen kabul etmedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı'na başvurdum. Başvuruma herhangi bir cevap bulamayınca şikayetçi oldum. Geceleri uyuyamıyorum, kız kardeşimin mezarı başında dua etmeye gelirdik. Şimdi üzerinde bir duvar var. Sorumluları mahkemeye verdim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Şok iddia: Üzerine gömüp beton döktüler

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