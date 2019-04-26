Şok iddia: Sahte diploma ile 21 yıl öğretmenlik yapmış

Olay, 2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince ortaya çıkarıldı. İsmail Y.'nin diplomasındaki mezun olduğu tarih ile diğer evraklardaki mezuniyet tarihinde farklılıklar tespit eden müfettişler, mezun olduğunu iddia ettiği Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden diplomanın aslını talep etti.

Üniversite, böyle bir öğrencinin kayıtlarında bulunmadığını belirten yazı gönderdi. Soruşturma kapsamında diplomanın sahte olduğunu tespit eden müfettişler, 1998 yılından beri öğretmenlik yapan İsmail Y.'yi açığa alarak, savcılığa ihbarda bulundu. Savcılık, 1992 yılında mezun olduğunu iddia eden İsmail Y.'nin diplomasının sahte olduğunu, diploma kütük defterinde de kayıtlı olmadığını, ÖSYM'den 1988 yılında herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğinin bilgisinin bulunmadığını tespit etti. İfadesi alınan İsmail Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

21 yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan, teşekkür belgeleri de alan İsmail Y. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ve şikayetçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkemede ifade veren İsmail Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "1988 yılında üniversiteye girdim. ÖSYM'de niye kaydım çıkmamış bilmiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin diplomasının sahte olmadığını iddia ederek, "Hiç üniversiteye gitmemiş birinin bu kadar teşekkür belgesi almış olması mümkün olamaz. Okuduğu sınıf arkadaşlarını isim isim vermiş. Biz de mahkemeye tanık olarak sınıf arkadaşlarını sunacağız" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

BAKANLIK 21 YIL ÖDEDİĞİ PARAYI GERİ İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, İsmail Y.’nin 21 boyunca memuriyetten kazandığı parayı da talep etti. İsmail Y.'nin yasal faiziyle birlikte yaklaşık 750 bin lirayı bulduğu öğrenilen parayı ödemeyince Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Tazminat davasının da devam ettiği öğrenildi.