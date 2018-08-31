Şok iddia! 'Ağrılarım var, beni taburcu etmeyin' demiş...

Karaman-Mersin karayolunun 12'nci kilometresinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Ağustos tarihinde, Bünyamin Özköylü (34) yönetimindeki 42 J 2513 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Özköylü ile yanındaki 8 aylık hamile eşi Tuğba Özköylü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba Özköylü dışındaki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan kontrollerde, akciğerlerinin su topladığı ve kaburgalarında çatlak olduğu tespit edilen Tuğba Özköylü, göğüs cerrahisi servisine alındı. Kadın doğum uzmanı tarafından da kontrol edilen Özköylü'nün hamileliğinde sorun olmadığı belirlendi. 28 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yeniden kontrolleri yapılan Tuğba Özköylü, herhangi bir probleminin olmadığı belirtilerek taburcu edildi.

AYNI GÜN FENALAŞTI

Çumra ilçesindeki evine giden 4,5 yaşında bir erkek çocuk annesi olan hamile Tuğba Özköylü, aynı gün akşam fenalaştı. Çağrılan ambulansla aynı hastaneye kaldırılmak istenen Tuğba Özköylü, yolda yaşamını yitirdi. Hastanede sezaryenle alınan Özköylü'nün karnındaki 8 aylık kız bebeği de kurtarılamadı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberle yasa boğulan Tuğba Özköylü'nün ailesi, ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi oldu. Hastane yönetiminin de bir ihmal olup olmadığı yönünde idari soruşturma başlattığı belirtildi.

Özköylü ve bebeğinin cenazesi, önceki gün yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuğba Özköylü ve bebeği, Çumra ilçesinde aynı mezara defnedildi.

Cumhuriyet Savcılığının anne ve bebeğinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Tuğba Özköylü'nün ölüm nedenin bilerlenebilmesi için alınan parçanın Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği kaydedildi.

ACILI EŞ, İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Eşi Tuğba Özköylü'nün ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne süren Bünyamin Özköylü, "Kazadan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Eşim bir hafta hastanede yattı, ancak doğru düzgün bakılmadı. Sürekli iyi, hiçbir şeyi yok dendi. Bir seferinde çocuğu alacaklarını söylediler. Biz de alınması yönünde karar verdik. Ancak daha sonra bebeğin alınmasına gerek yok dendi. Taburcu olacağı gün doktorlar tekrar bir şeyinin olmadığını söyledi. Ancak eşim doktorlara, 'Ağrılarım ver, beni taburcu etmeyin' demiş. Buna rağmen eşim taburcu edildi. Çumra'ya geldikten yaklaşık 40 dakika sonra eşimde nefes darlığı oldu. Ambulansla yeniden aynı hastaneye giderken eşim ve bebeğim yolda öldü. Hastaneden şikayetçi oldum. Eşimin ölümünde kesinlikle ihmal var. Eşime hiç bakmadılar. Eşimin ölüm sebebinin ilk bulgulara göre iç kanama olduğu söylendi. Ancak kesin sonuç yakında açıklanacak. Kazadan 3 gün sonra Karaman'da doktor kontrolümüz vardı. Erken doğum olabilirdi, ancak nasip olmadı" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tuğba Özköylü ve bebeğinin ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberde adı geçen hasta 22 Ağustos 2018 tarihinde akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Acil serviste yapılan değerlendirmelerin ardından, pnömotoraks (Akciğerde hava kaçağı) ve kaburga kırığı teşhisi ile aynı hastanenin göğüs cerrahisi servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Aynı zamanda 35 haftalık gebe olan hasta yatış süresince her gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından muayene edilmiş gebelik yönünden hiçbir sorun saptanmamıştır. 28 Ağustos 2018 sabah saatlerinde şifa ile taburcu edilen hasta, aynı gün akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanarak 112 ambulansı ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiş, yapılan ilk müdahalede hastanın ve bebeğin ex olduğu görülmüştür. Bebeğin yeniden canlandırma işlemine cevap verebilme ihtimali göz önünde bulundurularak sezaryen ile doğumu gerçekleştirilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kaybedilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığınca da adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

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