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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
03.11.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Şok görüntü! Taksiciler engelli vatandaşı almadı...

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İstanbul 4. Levent’te taksicilerin engelli bir vatandaşı “kısa mesafe” bahanesiyle araçlarına almadığı iddia edildi.

İstanbul 4. Levent’te cadde üzerinde koltuk değneğiyle bekleyen engelli bir vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle taksiciler tarafından araca alınmadı. O anlar ise bir dolmuş şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi. Taksiciyle konuşarak araca binmek isteyen vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle reddedildi. Bunun üzerine engelli vatandaş başka bir taksi çevirdi. Ancak aynı muameleyi o taksiciden de gördü.

“ENGELLİ, TAKSİ BOŞ OLMASINA RAĞMEN AYAKTA BEKLİYOR”

Duruma isyan eden bir dolmuş şoförü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayı yorumlayan dolmuş şoförü, “Taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor. Sakat bir vatandaş var onu almıyor, yolcu seçiyor. Buradakilerin hepsi taksi bekliyor ama taksici müşteri beğeniyor. Ayağından sakat vatandaşımız, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor” ifadelerini kullandı.

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