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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
04.10.2018 - 07:40, Son Güncelleme:

Şok görüntü ortaya çıktı! ‘Gidiyor bu cenaze…’

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Şok görüntü ortaya çıktı! ‘Gidiyor bu cenaze…’

KKTC’de gözaltına alındığı karakolda kendisini astığı öne sürülen gasp zanlısı Ahmet Sarıkılıç’ın duruşma sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarıkılıç’ın ailesi görüntülerde polislerin ‘Gidiyor bu cenaze’ sözlerini duyunca harekete geçti.

İstanbul’dan gittiği KKTC’de 24 Eylül günü Girne’de bir tahsilat aracından 250 bin lirayı iki suç ortağı ile gasp ettikten sonra yakalanan Ahmet Sarıkılıç, geçtiğimiz cuma günü gözaltında tutulduğu Girne Boğaz Polis Karakolu’nda ölü bulundu. KKTC polisi, Sarıkılıç’ın, eşinin getirdiği şortun ipiyle kendisini astığını belirtti. Olaydan sonra da “intihar”ın Sarıkılıç’ın avukatına bildirildiği ancak avukatın olay yerine gitmediği iddia edildi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; ancak Sarıkılıç’ın eşi Emine Sarıkılıç, eşine şort götürmediğini belirterek, “Gözaltına alındığı gün, gazetecilere gülerek poz veren birinin intihar ettiği iddiası doğru değil. İkincisi eşim 1.88 boyunda ve 120 kiloda olan biriydi. İddia edildiği gibi şort ipiyle böyle bir cüssede kişinin kendini asması hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Eşimi paranın yerini öğrenmek isterken polislerin öldürdüğünü düşünüyorum” dedi. Bu haber sonrası ise yeni bir açıklama yapmak zorunda kalan KKTC polisi, şortun Sarıkılıç’ın eşi tarafından değil, bir arkadaşı tarafından getirildiğini iddia ederek suçlamaları yalanladı.

‘O SÖZLERE DAVA’

Cinayet iddiası sıcaklığını korurken de dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sarıkılıç’ın ve arkadaşlarının duruşmanın görüldüğü mahkeme salonu çıkışında çekilen görüntülerini izleyen Sarıkılıç’ın ailesi ve avukatı, polislerin aralarında gerçekleştirdiği konuşmada ilginç bir delile ulaştı. Zanlılar ve onları karakola götüren polislerin bulunduğu görüntülerde polislerden birinin diğer polislere dönerek, “Gidiyor bu cenaze” demesi dikkat çekti. Aile bu konuşmalar üzerine konuyu yargıya taşımaya karar verdi. O gün görüntülerde yer alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailesi, “Cinayeti önceden planlamışlar. Olayın intihar olmadığının en büyük kanıtı bu görüntülerdir” dedi. Sarıkılıç’ın avukatı da müvekkilinin ölümü sonrası kendisinin polislerce olay yerine değil, adli şubeye çağrıldığını belirterek, “Bir şeyler gizlenmeye çalışıldı” diye konuştu. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da iddiaları araştıracaklarını belirterek, “Konuyu Bakanlar kuruluna taşıyacağım” dedi.

‘YAŞARKEN NEDEN ‘CENAZE’ DİYORLAR’

KKTC yasalarına göre şüpheliler 7 günlük tutuklama süresini karakolda geçiriyor. Mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Ahmet Sarıkılıç’ın tekrar karakola götürülmesi sırasında çekilen görüntülerde polislerden birinin Kıbrıs şivesiyle ‘Gidiyor bu cenaze’ demesi şüpheli bulundu. Sarıkılıç’ın ailesi “Yaşayan birinden cenaze diye söz edilmesi dikkat çekici” diyerek bu sözler için dava açmaya hazırlanıyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2018-2)
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