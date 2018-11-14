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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
14.11.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Diş bakımı için veterinere götürdü...Röntgeni görünce kahroldu

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Diş bakımı için veterinere götürdü...Röntgeni görünce kahroldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokaklarda yaşarken, gurbetçi aile tarafından sahiplenilip Almanya'ya götürülen Collie-Terrier cinsi köpeğin, diş bakımı için gittiği veterinerde çekilen röntgeninde, başında 7 saçma tespit edildi. Köpeği sahiplenen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin" dedi.

 Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılırken, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen, ancak yeniden terk edilen 'Dük' isimli köpeği, Altınova Mahallesi sokaklarında yaşarken Almanya’da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti sahiplendi. 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann çifti, köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova’dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük’ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük’ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı.

'YÜZÜNE ATEŞ EDİLMİŞ'

4 yaşındaki Dük'ün, evlat edinilerek sürekli yeniden sokaklara bırakılma hikayesinin kendisini etkilediğini söyleyen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bunlar beni çok etkiledi ve Dük’ü sahiplenmeye karar verdim. Dişleri kötü idi ve tedavi amacıyla röntgen çekildi. Röntgende Dük’ün yüzünde 4 saçma parçası görüldü. Kafatasında toplam 7 saçma saydık. Kontrole gittiğimizde veterinerimizle tekrar konuştuk. Saçma parçalarının isabet ettiği yerler ve çokluğunun önemli olduğunu söyledi. Dük‘ün direk yüzüne ateş edilmiş. Hangi vahşi, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Dük‘ün şimdilik bir sorunu görülmüyor. Saçmalar yumuşak dokuda. Mesela burnunun önündeki, burun çok kanayan bir yapıya sahip olduğu için ameliyatla alınması mümkün değil. Saçmaların zaman içinde yer değiştirmeden zararsız bir şekilde kalmasını diliyoruz. Vücudunun röntgeni çekilmediği için o kısımlarda da var mı bilmiyoruz. Vücuttaki saçma çokluğu ise kurşun zehirlenmesi yaptığından ölümcül oluyor” dedi.

Diş bakımı için veterinere götürdü...Röntgeni görünce kahroldu

'BAŞKA BİR KÖPEĞİN DE OMURİLİĞİNDE SAÇMALARA RASTLANDI'

Almanya’da yaşayan ve yine Ayvalık’ta sokakta yaşayan bir köpeği sahiplenen Anke Taner isimli arkadaşının, yürümek istemeyen Boby adını verdiği köpeğinin de omuriliğinde saçma parçalarının olduğunu öğrenince şaşkınlığının arttığını belirten Ortmann, “Aynı gün yine Almanya’da bir arkadaşımın Ayvalık’tan sahiplendiği köpeğin yürümek istemediği için çekilen röntgeninde de omurilikte saçma parçalarının sinirlere baskı yaptığı haberini aldım. Alman arkadaşım şokta idi ve beni aramıştı. Röntgen resimlerini de sosyal medyaya koymak istiyordu. Arkadaşımın köpeği, saçma sinire baskı yaptığı için ve ameliyatla çıkarma işi sinire de zarar vereceğinden her yürüyüşü sancı içinde yapıyormuş. Köpeğine ömür boyu ağrı ilacı vermek zorunda. Türkiye coğrafyası güzel, insanları güzel bir ülkeyken, doğası çöp, insanları da kötü ve güvenilmez oldu. Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin. Utanıyorum artık. Alman veteriner saçmaları gösterirken benim utancımı fark edip 'Her ülkede sapık, cani insanlar vardır' demesi beni teselli etti" diye konuştu.

 

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