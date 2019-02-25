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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
25.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Kocaeli'de DHKP-C’lilerin kaldığı koğuşta büyük şok!

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Kocaeli'de DHKP-C’lilerin kaldığı koğuşta büyük şok!

Kocaeli’de DHKP-C’lilerin koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu. Cezaevinde bulunan not sonrası 4 DHKP-C’li hakkında dava açıldı. Notu polis katili DHKP-C’li kadın teröristin yazdığı iddia edildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan 4 DHKP-C’li şahısların koğuş havalandırmasında üzerinde patlayıcı düzeneğini çizilmiş not bulundu. Notu yazanın ise 2012 yılında İstanbul'da polis memurunu şehit eden kadın terörist Nurgül Acar olduğu iddia edildi.

Kocaeli’de bulunan Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi Koğuşu’nun havalandırmasında bir peçete üzerine yazılmış, üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulunması sonrası 4 DHKP-C'li terörist hakkında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre 2018 yılının Ocak ayında Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen olayda koğuş havalandırmasında üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulundu. Cezaevi görevliler tarafından bulan not, daha sonra kriminal incelemeye götürdü. İncelemede nottaki yazıların 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis memuru Mücahit Daştan'ı şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet cezasından tutuklu bulunan DHKP-C'li kadın terörist Nurgül Acar’ın (34) el yazısı ile örtüştüğü belirlendi. Tespitin arından Acar ile birlikte yakın koğuşlarda kaldığı belirlenen ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hükümlü bulunan G.B., S.I. ve S.Ö. hakkında soruşturma açıldı.

BOMBA NOTUNU YAZDIKLARINI REDDETTİLER

Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasında tutuklu Nurgül Acar, S.I. ve G.B. hazır bulunurken S.Ö. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede suçlamaları ve not ile ilgili kriminal raporları dinleyen 4 sanık, suçlamaları reddetti. Sanıklardan polis katili terörist Acar, bulunan notun cezaevi yetkililerince kendi üzerine atıldığını iddia ederek, notu kendisinin yazmış olma ihtimali olması halinde bile diğer şüphelilerin suçsuz olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ise eksik evrakların ve savunmaların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

NOTU YAZDIĞI İDDİA EDİLEN TERÖRİST SUÇ MAKİNESİ

Öte yandan, bombalı saldırı ve bomba düzeneği içerikli notu yazdığı iddia edilen Nurgül Acar'ın çok sayıda eyleme katıldığı ve 2012 yılında bir saldırıda polis memurunu şehit ettiği ortaya çıktı. 11 Aralık 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Polis merkezine 1'i kadın 2 kişi tarafından bombalı ve silahsı saldırı düzenlendi. Olayda polis memuru Mücahit Daşdan şehit olurken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan DHKP-C'li terörist Nurgül Acar, polis ekiplerince yaralı yakalandı. simli polis memuru hayatını kaybetti. Saldırganlardan bir tanesin kaçarken kadın saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili yakalanan kadın saldırganın bomba imha ekiplerince incelenen çantasından 1 el bombası ve üzerinde 1 silah çıktı.

TRABZON'DA VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Erzurumlu polis memuru Mücahit Daştan’ı şehit eden terörist Acar, 2005 yılında ise Trabzon'da yapmak istedikleri eylemde vatandaşlar tarafından linç edilmek istenmişti. 6 Nisan 2005'te Trabzon merkezi Kahramanmaraş Caddesi'nde 'Tecridi kaldırın, ölümleri durdurun' başlıklı bildiri dağıtan Nurgül Acar’ın da aralarında bulunduğu 5 TAYAD üyesi, terör propagandası yapıldığını düşünen vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Türk bayrağını yaktıkları söylentisi üzerine toplanan 2 bin kişi tarafından linç edilmek istenen Acar'ın da aralarında olduğu 5 kişi, polis ekiplerince zırhlı araçlara alınarak gözaltına alınmıştı.

81 İLDE CANLI BOMBA OLARAK ARANDI

Birçok eyleme katıldığı belirlenen terörist Nurgül Acar'ın yine 2015 yılı öncesinde canlı bomba olarak 81 ilde aranmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon’da 2005 yılında Kahramanmaraş Caddesi’nde 4 arkadaşıyla birlikte bildiri dağıtırken linç edilmek istenen Nurgül A. ile ilgili olarak tüm illere canlı bomba uyarı yazısı göndermişti. İstihbarat notunda, aralarında Nurgül A.’nın da bulunduğu 15-20 kişinin illegal yollardan yurtdışına çıkarak DHKP-C‘nin Yunanistan kampında 3 yıl eğitim gördüğünü belirtmişti. Notta şu ifadelere yer verilmişti: “DHKP-C’nin, illegal örgütün silahlı birliğine katılan Nurgül A., Türkiye’ye giriş yapmıştır. Nurgül A’nın canlı bomba eylemi yapacağı öğrenilmiştir. Bu eylemin niteliği ve niceliği hakkında istihbarat çalışması sürdürülmektedir. Bütün birimlerin bu şahıs üzerinde gerekli çalışmaları yaparak acilen bildirmesi, her türlü istihbari bilgiyi de anında tarafımıza iletmesi gerekmektedir.”

 

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