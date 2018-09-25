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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 07:42, Son Güncelleme:

Şok detaylar ortaya çıktı! Tam 100 bin kişi…

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Şok detaylar ortaya çıktı! Tam 100 bin kişi…

“Örgütün evlilik genelgesi”nde çarpıcı detaylar var. Buna göre örgüt 100 bin çifti bu şekilde evlendirdi. Örgüt dışı evlilik yasaklanırken, adaylar süreçte 3 aşamadan geçirildi.

Ortaya çıkan 'izdivaç genelgesi', tanışmadan düğün gününe ve hatta evlilik sonrasına kadar bütün evrelerin abiler, ablalar tarafından sıkı bir denetimle gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Sabah’ın haberine göre; Talimatlarda örgüt kataloğunun öğrencilerden gizlenmesinden, ilk görüşmede masada karşılıklı değil, daha yakın (L) biçimde oturulması gerektiğine kadar absürt boyutlara varan pek çok ayrıntı yer alıyor. Kataloğun örgüt üyelerinden gizlenmesi gerektiği belirtilen kısımda, "Öğrencilere kesinlikle elimizde bir liste olduğu veya olacağı imajı verilmemeli. 'Biz senin için uygun bir aday bulmaya çalışıyoruz' denmeli" ifadeleri yer alıyor. İstihbarat raporunda FETÖ'nün izdivaç imamları yapılanma şeması yer alıyor. Bu şemaya göre örgütün İç Anadolu Bölgesi Emniyet Mahrem Ünitesi İzdivaç İmamı Ömer kod adlı Mehmet Ümit Akbey.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre "İzdivaç genelgesinde" ilk görüşmedeki ayrıntılardan düğün aşamasına kadar bütün ayrıntılar şöyle:

Örgütün mahrem hizmetlerdeki mensuplarına bu kataloglar kullandırılarak 100 bin evlilik yaptırdı.

İlk görüşme: Karşılıklı tanışma ve dış görünüşlere bakma görüşme. Bundan dolayı ilk görüşme sonunda adayların dış görünüş ve genel CV'leri ile ilgili bir sıkıntı kalmamalı. Karşılıklı değil, birbirlerini görebilecekleri 'L' şeklinde oturmalılar.

İkinci görüşme: Bu görüşme biraz daha uzun sürmeli ve taraflar birbirini daha iyi tanımaya çalışmalı. Bu görüşme sonunda herhangi bir sıkıntı yoksa üçüncü görüşme yapılabilir.

Üçüncü görüşme: Bu görüşmeye öğrencimiz çiçek vb. gibi bir hediye ile gelmeli ve önceden aldığı bir telefon numarası adaya takdim edilmeli ve adayında numarası çıkışta abladan alınmalı. Artık telefon aşamasına geçilebilir.

YEDİREREK ANLATILMALI

Genelgede yer alan diğer ayrıntılardan en dikkat çekenleri şunlar:

Yeni mezunlara bir yıllık müfredat içerisinde izdivaç konusunu yedirerek anlatmak gerekiyor. Bu konu ile ilgili projemiz olmalı.

Eğer bu mevzu iyi anlatılmazsa öğrencimiz farklı düşüncelere girebilir.

İzlenecek yol belirlenmeli.

ÖRGÜT DIŞI EVLİLİĞE İZİN VERİLMEMELİ

Hizmet (örgüt) dışı evlilikler grup yapılarına zarar vermektedir. Kamp programlarında sıkıntı oluşturmakta, programlara gidiş-gelişlerde, himmet konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Adayın fiziki özellikleri yazılmalı.

Hizmet geçmişi, yıl yıl yaptığı vazifeler ve kaldığı yerler yazılmalı.

Tanınan bir özelliği varsa formda yazılmalı.

KENDİLERİNE BIRAKILMAMALI

Yeni evlenen tüm bayanlardan kıyafet ölçülerimizle ilgili söz almalıyız.

Arkadaşları evlilik konusunda kendi hallerine bırakarak, zayi edilmemeli ve her arkadaşı mutlaka biz evlendirmeliyiz.

Hizmet hayatımızın temadisi ve güçlenmesi adına öğrencilerimizi uygun eşle buluşturmak çok önemlidir.

 

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