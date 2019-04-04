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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Hasan DÖNMEZ/DHA
04.04.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Şok detaylar ortaya çıktı! Eşi öldükten sonra sevgilisiyle başlamış...

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HATAY'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan, Suriye uyruklu, 1'i kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Suha Esad'ın (35), ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş (38) ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi.  

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriyeli şebekenin, Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 05.00 sıralarında, Konya- Adana yolu kent merkezi girişinde önlem alan polis ekipleri, plakası önceden belirlenen 2 otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Otomobillerden 31 P 3312 plakalı olanın sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu; sürücü Faysal Alluş ile sevgilisi Suha Esad, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü de kaçamadan durdurulurken, içindeki Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) ise gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramalarda; yedek lastiğin içine ve farklı yerlere gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi. 

EŞİ SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTA ÖLMÜŞ

Suriyelilerin, esrarın bir kısmını Konya'da, bir kısmını ise batıdaki illerde satmayı planladığı öğrenildi. Şüphelilerden Suha Esad'ın, ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan Faysal Alluş, Suha Esad, Abdullah Mihemid ve Mahmud Ebulheyş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şok detaylar ortaya çıktı Eşi öldükten sonra sevgilisiyle başlamış...


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