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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN
18.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Şok detaylar ortaya çıktı! 3 milyon dolar istemişlerdi…

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da müteahhitlik yapan 47 yaşındaki Veysi E., Gaziosmanpaşa’da kendilerine polis süsü veren kişilerce kaçırılarak işkence edildi ve ailesinden 3 milyon dolar fidye istendi. Müteahhit, elleri, ayakları ve gözleri bağlı olarak tutulduğu eve düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Veysi E’yi kaçıran 6 kişiden 2’sinin akrabası olduğu ortaya çıktı. Veysi E’nin kaçırılmasını geçmişte kendisine tokat atmasından dolayı kinlenen amcasının oğlu Halil E’nin belirlediği anlaşıldı.

Müteahhit Veysi E., 5 Eylül 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki işyerinden çıkarak evine doğru gidiyordu. Evine yakın bir mesafede çakar lambalı bir araçtan aracını sağa çekmesi talimatı aldı. Müteahhit aracını sağa çekerken, arkadaki araçtan inenler polis olduklarını, aranması olduğunu ve gözaltı işlemi uygulayacaklarını söyledi. Veysi E., herhangi bir olaya karışmadığını, aranmasının olmaması gerektiğini söyledi. Gözaltı işlemi yapacak olan kişilerin polis olduğunu düşünen Veysi E., kendi aracıyla karakola gitme teklifinde bulundu ancak buna karşı çıkıldı. Bunun üzerine aracını evinin yakınına bırakmasına izin verildi. Veysi E, ailesini de arayarak aracı evin önüne bıraktığını söyledi.

Daha sonra polis aracı süsü verilen araca alınan Veysi E’nin elleri kelepçelendi. Polis merkezine götürüldüğünü düşünen Veysi E., içinde bulunduğu aracın İstanbul Kemerburgaz’a yöneldiğini görünce, “Burada karakol yok siz kimsiniz, beni nereye götürüyorsunuz” diye çıkıştı. İçlerinden biri “Kes sesini” diyerek başına çuval geçirdi. Üzerinde bulunan 5 bin TL ve cep telefonu alınarak Kemerburgaz, Işıklar Köyü’nde bir eve götürüldü.

Burada bir gece tutulan Veysi E., daha sonra Bayrampaşa’da Emine Y’nin evine götürüldü. Burada elleri, ayakları ve gözleri bağlanarak bir odaya kapatıldı. Veysi E’ye burada işkence edildi ve kamerayla görüntüsü alındı.  Ailesi Veysi E’den haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Veysi E’nin kaçırıldığının anlaşılması üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekipler, Veysi E’nin kaçırılmasında kullanılan araçtan yola çıkarak Işıklar Köyü’nde tutulduğu ev belirlendi. Ev, Drone ile havadan takip altına alındı. Veysi E’nin buradan Bayrampaşa’da götürüldüğü ev tespit edilerek 11 Eylül günü operasyon düzenlendi. Veysi E, kurtarılırken, evde bulunan Teoman Ö.  ve Emine Y., gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçırma olayını organize eden Halef D., ortağı Resul E., kaçırılacak kişiyi belirleyen Halil E. ve N.Ş de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmaya göre, Halef D., Resul E. ve Halil E’nin paraya ihtiyaçları vardı. Bir iş insanını kaçırmak için aralarında konuşurken, Halil E, geçmişte aralarında yaşanan bir tartışmada kendisine tokat atan amcası Veysi E’yi kaçırma teklifinde bulundu. Bu teklifin kabul görmesi üzerine harekete geçildi. Kaçırılma olayından önce Halil E. ile bir kafede oturan Veysi E. kafeden ayrılınca Halil E., çete üyelerine yola çıktığı bilgisini verdi. Başta aileden 3 milyon Dolar istendi ancak daha sonra 1 milyon Dolara düşüldü. Halil E., kaçırma olayından sonra sürekli aileye giderek polisin ne yaptığını sorarak aldığı bilgileri organizasyonun başındaki Halef D’ye aktardı. Veysi E., Bayrampaşa’daki eve  götürüldükten sonra başında durması için Halef D, kayınbiraderi Teoman Ö’yü  İzmir’den getirtti. Parayı alamayacaklarını anlayan çete şantaj planı da yaptı ancak bu planı devreye sokamadan yakalandı. Halil E. dışında Halef D’nin de Veysi E’nin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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