Şok baskındaki ayrıntılar ortaya çıktı! Köstebekleri maaşa bağlamışlar
İstanbul’da, gece kulüplerine yönelik düzenlenen operasyonda, gece kulüplerine köstebeklik yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 polise haftalık 40 bin TL rüşvet verildiği ortaya çıktı. İlk operasyonda, apar topar polisten kaçırılan 23 konsomatris de gece kulübüne düzenlenen üçüncü dalga operasyonla yakalandı. Operasyonda 3’ü polis 14 kişi tutuklanırken, 2’si polis 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray’da usulsüz faaliyette bulunan 9 gece kulübüne operasyon düzenlemişti.
Kaçak olarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdıkları, sahte içki servis ettikleri ve mekanlarda kumar oynattıkları belirlenmesinin ardından başlatılan ilk dalga operasyonda aralarında gece kulüpleri işletmecilerini de arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Olası polis operasyonlarını önceden haber olmak için gece kulüplerinin bulunduğu sokaklara yerleştirdikleri erketelerin de gözaltına alındığı ilk dalga operasyonun ardından ikinci dalga operasyon gece kulüpleriyle birlikte çalışan polislere yönelik gerçekleşti.
Aldıkları rüşvet karşılığında gece kulüplerinin faaliyetlerini görmezden gelen ve operasyonları haber veren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları, E.Ç, R.U, A.M.G, M.S.Ç ve H.S gözaltına alındı.
KONSOMATRİSLER ÜÇÜNCÜ DALGADA YAKALANDI
Bu operasyonun ardından, ilk operasyonda bir gece kulübünden konsomatris kadınların kaçırıldığı yönünde bilgi alındı. Polis, ilk operasyonda basılan gece kulübünün kamera görüntülerini inceledi. Kadınların polis basmadan dakikalar önce apar topar gece kulübünden kaçırıldığı görüldü.
Yapılan tespitin ardından Organize Şube ekipleri, gece kulübünde kaçak yollardan getirilen ve çalışma izni olmadan çalıştırılan 23 yabancı uyruklu konsomatris kadını düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kadınlar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
ERKETE VATAN CADDESİNDE YAKALANDI
15 Eylül’deki ilk dalga operasyonda, operasyondan önce takip altındaki bir ‘Erkete’nin Organize Şube’nin bulunduğu Vatan Caddesi etrafından beklediği yönünde teknik bilgiye ulaşıldı. Bu erkete gözaltına alındıktan sonra operasyonun başlatıldığı bildirildi. Erkete’nin polislerin toplu çıkmaları halinde gece kulüplerini uyarıyordu.
‘ARTIK BİZİ UNUTMAZSIN’
Erkete sistemiyle yetinmeyen gece kulübü sahiplerinin, polislere rüşvet vererek olası operasyonları haber aldıkları anlaşıldı. Yapılan çalışmada, rüşvet çarkı da ortaya çıkarıldı.
Rüşvet çarkını bir kebapçıda çalışan E.A. ve A.A. isimli kardeşler yönetiyordu. İki kardeş Cuma, Cumartesi, Pazar günleri gece kulüplerine uğrayarak farklı miktarlarda para alıyordu.
Haftalık toplanan yaklaşık 40 bin lira, 5 polis arasında paylaştırılıyordu. Rüşvetçi polislere yönelik yapılan teknik takipte, takip altındaki bir polisin, meslektaşlarının gece kulübüne gitmeden önce gece kulübü işletmecisini arayarak, “Davetsiz misafirlerin var.
Bir saate kadar gelecekler” dediği, işletmecinin, “Anladım” cevabını vermesi üzerine köstebek polisin “Artık bizi unutmazsın” dediği kayıt altına alındı.
Başka bir polisin de başka bir uygulamadan önce “Sizin oraya geliyorlar” diyerek polis baskını hakkında gece kulübü sahibini uyardığı tespit edildi.
3 POLİS 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 5’i polis 22 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis memurları E.Ç, R.U, A.M.G ve gece kulübü işletmecilerinin de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 2’si polis 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 polis haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa da alındı.
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