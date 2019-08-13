Sohbet şikâyetine bakanlıktan yanıt
Adalet Bakanlığı, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sohbet hakkının kullandırılmadığı şikâyetiyle Meclise başvuran K.T.’ye, “Adı geçenin barındırıldığı kurumda suç grubuna uygun iki odanın olduğu, bahse konu odalarda barındırılan hükümlü ve tutukluların sohbet etkinliğinden faydalandırıldıkları, ancak farklı suç grubundan olan hükümlü ve tutuklular ile sohbet etkinliğinden faydalandırılmasının mümkün olmadığı” yanıtını verdi.
K.T, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, “Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurunmu’nda sohbet hakkının kullandırılmadığı ve berber ihtiyacının karşılanmadığından” yakındı. Dilekçeyi işleme alan Komisyon konuyu Adalet Bakanlığı’na sordu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden Meclise gönderilen yanıtta taleple ilgili şunlar kaydedildi:
TEHLİKE YARATMAYACAK ŞEKİLDE
“Ceza infaz kurumlarında sosyal, kültürel, sportif, sohbet, eğitim ve iyileştirme amaçlı kurs ve faaliyetler ile atölyelerden faydalanma hususları güvenlik bakımından tehlike yaratmayacak şekilde, kurumun fiziki yapısı, kapasitesi, ziyaretçi sayısı, hükümlü ve tutuklu suç profili gibi hususlar dikkate alınarak kurum idare ve gözlem kurulunca alınan kararlar doğrultusunda düzenlenmektedir. Sosyal ve kültürel etkinlikler ile alakalı olarak sohbet, spor faaliyetleri süreklilik arz edecek bir biçimde düzenli olarak devam etmektedir.
10 SAAT DÜZENİ
Ceza İnfaz Kuramlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge’de ‘Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir araya getirilebilir. Bu faaliyet hafta içerisinde açık görüş, avukat ve ziyaretçi görüşlerini aksatmayacak şekilde yaptırılır’ hükmü yer almaktadır. Buna göre süre 10 saat olarak değil, 10 saati aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Diğer yandan, adı geçenin barındırıldığı Kurumda suç grubuna uygun iki oda bulunmaktadır. Bahse konu odalarda barındırılan hükümlü ve tutuklular sohbet etkinliğinden faydalandırılmaktadırlar; ancak farklı suç grubundan olan hükümlü ve tutuklular ile sohbet etkinliğinden faydalandırılması mümkün değildir.
HER ODAYA TIRAŞ MAKİNESİ
Öte yandan, anılan kurumda berber hizmeti (tıraş) sağlanılmaktadır. Ayrıca mağduriyet oluşmaması için kantinden temin edilmek suretiyle her odaya bir adet tıraş makinesi verilmektedir. Hükümlü ve tutukluların berber hizmetinden yararlandırılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”
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