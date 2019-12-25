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İHA
25.12.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Soğuktan kaçmışlardı... Büyük kayıp verdiler...

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Soğuktan kaçmışlardı... Büyük kayıp verdiler...

Bingöl’de soğuk hava şartları nedeniyle arılarını Adana’ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.

İki gündür sağanak yağışın etkisi altında kalan Adana’da birçok tarla sular altında kaldı.

Soğuktan kaçmışlardı... Büyük kayıp verdiler...

Kış şartları sebebiyle arı kovanlarını Adana’ya getiren Bingöllü arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdiler.

Soğuktan kaçmışlardı... Büyük kayıp verdiler...

Çevredeki vatandaşlar ise, arıcıların sular altında kalan kovanlarını kurtarmaya çalıştığı anı cep telefonu ile görüntüledi.

Soğuktan kaçmışlardı... Büyük kayıp verdiler...

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